Vind 24 låger med fair chokolade

Julekonkurrence Nu kan du vinde en flot Sv. Michelsen Chokolade julekalender med Lokal Nyt.

Af André Bentsen

For otte mænd, fædre, kærester eller chokoladeglade kvinder, bliver det lidt nemmere at give julekalenderen videre i år. Om morgenen den 1. december trækker vi nemlig lod om otte julekalendere med 24 låger i en flot, rød lakfarve med guldtryk.

Bag de knaldrøde låger finder du 24 håndlavede dessertchokolader og trøffelkugler. Dejlig friskhed og kvalitet.

Du kan med andre ord forkæle dig selv eller din kæreste med en lille dejlig bid hver morgen i julemåneden. Al chokolade fra Sv. Michelsens Chokolade er 100 procent Fairtrade som den første og eneste i Danmark.

“Julekalenderen 2017 med 24 låger er i en flot, rød lakfarve med guldtryk. Enkelt og klassisk. På den måde lyser den op og skaber glæde i hele december samtidig med, at du kan glæde dig hver dag til et stykke håndlavet, fyldt chokolade og trøffelkugler,” siger Nicolas Dorff, 3. generation i Sv. Michelsen Chokolade.

Skal du selv ned og købe den, skal du have 225 kroner op af lommen, men det er da meget nemmere at vinde den med Rødovre Lokal Nyt.

I anledning af julen deler vi læserne over i to, og trækker fire vindere på Facebook og fire på SMS.

Det eneste du skal gøre for at deltage i lodtrækningen er at skrive ‘god jul’ i kommentarfeltet under konkurrencen på avisens Facebookprofil eller sende en SMS med samme tekst til 31 12 26 10.

Vinderne får direkte besked torsdag aften, og kalenderne kan hentes fra fredag den 1. december i butikken. Bedre kan de jul, da ikke starte.