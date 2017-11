Når kommunen og partiet smelter sammen

SAMMEN OM SIG SELV: Socialdemokratiet udnytter kommunens kommunikationsbudget, når de bruger byens slogan 'Sammen om Rødovre' i deres egen valgkamp, mener oppositionen. Foto: Udklip fra Rødovre lokal Nyt onsdag den 15. november 2017.

Sammen om Rødovre Man kan ikke forhindre, at partier kopierer kommunens slogan 'Sammen om Rødovre', men man bør diskutere om man overhovedet skal bruge skattekroner på at markedsføre kommunen og dermed også borgmesteren og det parti, der har mest indflydelse," siger anerkendt valgforsker.

Af André Bentsen

Sammen om Rødovre er ikke bare navnet på kommunens magasin om sig selv. Det er også sloganet, som byens største parti og drivkraft bag magasinets opstart, Socialdemokratiet, bruger til at brande sig selv i valgkampen. Det får nu flere politikere til at kritisere, at man ikke kan se, hvor kommunen stopper og partiet starter.

“Valgkamp for kommunale skattekroner,” kalder SF og De Konservative sammenfaldet, der forstærkes af, at Socialdemokratiets pjecer, annoncer og Facebookopslag i farve og form ligner designet og udtrykket på flere af det ellers apolitiske magasins forsider.

“Jeg tvivler på, at mange andre kommuner vil acceptere, at et politisk parti bruger byens slogan som navn på deres valgkampagne. Som en nævnte er det vel lidt byens ‘verbale varetegn’, skrev SFs Kenneth Rasmussen i avisens Facebookgruppe, Rødovre Lokal Politik.

Det fik hurtigt viceborgmester, Jan Kongebro (S) til at understrege, at Socialdemokraterne i Brøndby, også bruger sloganet “Sammen om Brøndby”, ligesom politikere fra andre byer bruger lignende slogans.

“Men de har heller ikke et selvrosende magasin ved samme navn, der har skrevet positivt om projekter i byen i flere år op til valget,” svarer Kennth Rasmussen.

Martin Møland Nielsen fra De Radikale er enig:

“Der bør være klar og utvetydig skillelinje kommunale og partipolitiske slogans og krystalklart for alle hvem som henvender sig til borgerne, herunder hvem som betaler for hvad. Det kan være at bladet ikke har taget copyrigt på navnet også det kan man undres over. Men man tager sørme ikke samme slogan/navn som parti det er ikke vejledning når valg materiale udsendes men vildledning. Jura eller ej,” siger han.

Dansk Folkepartis Niels Spittau er lodret uenig.

“Jeg kan godt se, at det ser lidt uheldigt ud, men jeg synes ikke der er noget galt i det. Det holder jo alle for at bruge det slogan, hvis de vil,” siger Niels Spittau.

Oppositionen har sovet i timen

Den selvudråbte borgmesterkandidat, Kim Drejer Nielsen har fra start advaret imod, at magasinet ‘Sammen om Rødovre’ var socialdemokratisk reklame for skatteborgernes penge.

“De andre partier har sovet i timen, og er måske blevet fanget af at have været med i nogle aftaler omkring budgettet, der gør, at de nu ikke tager mere afstand fra det. For mig at se skal man kunne se klart, hvor kommunen stopper og Socialdemokratiet starter,” siger han.

Annonce

Advarer imod kommunens kommunikation

Forskningschef og ekspert i kommunalvalg, Roger Busch, understreger, at det ikke er ulovligt at bruge et kommunalt slogan i en valgkamp.

“Det er der mange borgmestre, der gør. Blandt andet på Frederiksberg, og hvor jeg selv bor i Randers,” siger Roger Buch.

Han synes dog, at det er en yderst interessant sag, der burde have mediernes og oppositionens opmærksomhed.

“Det er en vigtig diskussion om, man skal kunne udnytte kommunens kommunikationsbudgetter til at markedsføre borgmesteren og et parti. Derfor er det også godt, at ministeren er blevet opmærksom på, at Rødovre Kommune har etableret sit eget medie,” siger Roger Busch, der påpeger, at man ikke kan forhindre, at partier kopierer dette medies slogan i en valgkamp.

“Balladen sker allerede i trin 1, hvor man vælger at udnytte kommunale skattekroner til at markedsføre kommunen og dermed også borgmesteren og det parti, der har mest indflydelse,” understreger Roger Buch. Den bekymring deler viceborgmester Jan Kongebro ikke.

“Det er en helt anden form for artikler der er i Magasinet, synes jeg. Magasinet er ikke politisk, og vi politikere har ikke bare adgang til at blive interviewet,” påpeger han.