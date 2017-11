Sofie Vindberg Nielsen og Emilie Elsvad uddelte briller i doublen. Foto: Privat

Rødovre Tennisklub havde en blandet weekend, da damerne vandt i 2. division, mens herrerne tabte i 1. division.

Af Peter Fugl Jensen

Damerne hev en fornem 3-1 sejr hjem i 2. division øst, da de mødte Espergærde. Emilie Elsvad vandt 2:0 over Lisa Busk, der måtte trække sig med en skade efter første sæt. Sofie Vindberg Nielsen fulgte efter med uddeling af to ’æg’, 6-0, 6-0, i 2. singlen.

”To æg kaldes en ’brille’ i tennissprog,” fortæller formand Poul Lundberg Andreasen. Han fortsætter om damernes sejr:

”3. singlen, Majken Asmussen, kæmpede bravt med en mindre skade, men tabte to gange 3-6. I den afsluttende double vandt Emilie og Sofie ved uddeling af en ny ’brille’, så vi fik uddelt to sæt briller i weekenden.”

Rødovres 2. divisions damer har 7:1 i kampscore efter to runder.

Stærke Hillerød

Der var ingen undskyldninger efter Rødovres nederlag på 5:1 i Hillerød.

”De spillede virkelig stærkt,” konstaterede Poul Lundberg Andreasen. Han fortsætter:

”Rasmus Schwarz tabte 2-6, 2-6 til Filip Bergelin, der er svensk ATP-spiller på touren. Filip Aniola gjorde det godt i 2. singlen, men tabte 3-6, 5-7. I en tæt kamp i 3. singlen vandt unge Jonas Schwarz 2-1 (6-3, 1-6, 10-:8) mod Hilllerøds stortalent, U16-spilleren Gustav Theilgaard. I 4. singlen tabte Marcin Gosieniecki i to sæt.

Doublerne var yderst spændende, men blev begge vundet af Hillerød efter match tiebreaks. I 2. doublen havde Marcin Gosieniecki og Filip Aniola tre matchbolde, som ikke blev udnyttet.

Rødovres bedste herrer har nu 7:5 i kampscore efter to runder.

Rødovres damer spiller hjemme i aften, fredag, mens herrerne tager mod HIK2 i morgen, lørdag.