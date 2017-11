Jubilæumsboksning

Rødovre Bokseklubs 40-års jubilæums stævne var en succes. På billedet er vinderen engelske Carlos Regini-Moran fra Nemesis. Foto: Keld Strecker

boksning Rødovre Bokseklub kunne glæde sig over et succesrigt boksestævne på Damhuskroen.

Af Peter Fugl Jensen

læden var stor hos Rødovre Bokseklub efter deres bokse-

stævne på Damhuskroen i anledning af klubbens 40-års jubilæum.

”Vores egen boksepromotor Allan Watsham har stået i spidsen for at hente udfordrende boksere til stævnet fra England. Bokseklubben Nemesis fra London mødte op med fire boksere, der alle leverede nogle flotte kampe,” fortæller formand og træner Stuart Watson. Han fortsætter:

”Vi havde selv fire boksere med, hvor af de tre vandt deres kampe. Men vi var ligeså høje over, at stævnet var en kæmpe succes, ikke mindst på grund af nogle fantastiske tilskuere og sponsorer.”

”To af kampene var oven i købet kvalifikationskampe til DM, hvilket satte stævnet i et interessant perspektiv overfor Dansk Bokse Forbund,” mener Stuart Watson, der beskrev Damhuskroens rammer som perfekt til at afvikle et boksestævne.