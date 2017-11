Final Four brag i Arenaen

Der bliver afsked med Emil Jidskog fredag aften, når han spiller sin sidste kamp i Arenaen fredag aften-. Foto: Ian Nielsen

ishockey Så er der kræs for sportselskere i aften. Vinderen af kampen i ordinær spilletid mellem Rødovre og Aalborg kvalificerer sig til pokalslutrunden, Final Four, i Herning. Rødovre kan dog nøjes med et point: "Man kan ikke spille efter et point i ishockey," konstaterer assistent træner Daniel Rasmussen,

Af Peter Fugl Jensen

Respekten er stor for Mighty Bulls, da avisen taler optakt med Aab Pirates træner Brandon Reid, inden sæsonens hidtil største kamp i Rødovre Skøjte Arena.

“Rødovre spiller hurtigt og er inde i en stærk formkurve, så vi skal spille disciplineret, men samtidig også fysisk. Vi kommer til at gå hårdt til Rødovres topspillere, ligesom vi vil forsøge at sænke tempoet i spillet,” siger Aalborgs træner. Han fortsætter:

“Omvendt er vi også inde i en god formkurve og jeg har stor tiltro til mine spillere. Leverer min topspillere deres bedste, er jeg overbevist om, at vi vinder kampen.”

“Men vi glæder os utrolig meget til kampen, som helt sikkert vil lugte af spilspil, for begge organisationer ser gerne deres hold kvalificerer sig til Final Four, så begge trænere og hold kan godt forberede sig til en vaskeægte ishockeykrig,” siger Brandon Reid, der har en fortid som holdkamerat med rødovredrengene Jannik Hansen i Vancouver Canucks og med Morten Madsen i Hamburg Freezers.

Men det er ikke det, som der tales om og tænkes der tilbage, så er det blot en måned, hvor han godt kan huske en forholdsvis stor hjemmesejr, da Rødovre var på besøg i Aalborg.

“Ja, men ingen kampe er nemme i Metal Ligaen. Sådan er det bare, selvom det kan se sådan ud, men det er et spørgsmål om selvtillid og mental styrke, som jeg håber, vi tager med til Rødovre. Jeg skal nok sørge for, at gutterne har selvtillid, mens den mentale del er op til spillerne selv,” slutter Brandon Reid.

Final Four vil være fantastisk

Rødovres nye assistent træner Daniel Rasmussen er godt klar over, at Rødovre Mighty Bulls kvalificerer sig til Final Four via en sejr over Aalborg fredag aften i Arenaen.

“Hvis vi når Final Four, er det jo fantastisk. Hvor mange havde spået det før sæsonstart,” spørger Rasmussen retorisk.

Opnår Rødovre et point i aften, er Magnus Bogren og Daniel Rasmussens tropper klar til Final Four – det vil være et kæmpe rygklap og genrejsning efter sidste sæsons deroute.

“Vi spiller for at vinde, man kan ikke spille efter et point i ishockey,” siger Daniel Rasmussen.

Alligevel kan man måske se Aalborg trække deres keeper, hvis stillingen er uafgjort kort før tid. Det kommer an på, hvor meget Brandon Reid foretrækker point i Metal Ligaen fremfor en Final Four placering.

Kampen vil samtidig være afsked med den svenske målmand Emil Jidskog, der spiller sin sidste kamp i Arenaen i sin vikarperiode. Jidskog har stadig kontrakt et par udebanekampe endnu, inden han vender hjem til Sverige, hvor han skal spille for Allsvenskan klubben Karlskoga.