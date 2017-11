Økonomisk rod er årsag til aflysning

Et økonomisk mellemværende med koncertarrangørerne ’For Evigt’ er den egentlige årsag til, at Rødovre Kommune nu har trukket koncertarrangørernes tilladelse til næste års musikfest tilbage. Foto: Oliver Klitgård Larsen

koncerter på plænen Det er hverken støj eller naboklager, der er hovedårsag til, at ’For Evigt’ har mistet deres tilladelse til at arrangere koncert på rådhusplænen næste år. ”Helt enkelt handler det om, at de ikke har betalt deres regninger,” lyder det nu fra viceborgmester Jan Kongebro (S).

Af Christian Valsted

Et økonomisk mellemværende med koncertarrangørerne ’For Evigt’ er den egentlige årsag til, at Rødovre Kommune nu har trukket koncertarrangørernes tilladelse til næste års musikfest tilbage.

’For Evigt’ samlede i august måned flere tusinde mennesker til et todages arrangement med rock og Hip hop på rådhusplænen og meningen var, at ’For Evigt’ skulle vende tilbage til rådhusplænen til næste år, men det kommer ikke til at ske.

”For evigt har fået afslag og det bunder i, at de ikke har betalt deres regninger. Vi gav dem en frist til den 1. november og har ikke modtaget pengene,” siger viceborgmester i Rødovre Kommune, Jan Kongebro (S).

Han oplyser, at der mangler betaling for leje af plænen samt diverse udgifter ved at stille plænen til rådighed.

”Vi kan ikke lave partnerskabsaftaler med virksomheder, der ikke lever op til deres forpligtelser. Jeg ser det som et svigt og jeg har det skidt med, at tørre regningen af på borgerne,” siger Jan Kongebro, der ikke ønsker at oplyse, hvor mange penge det drejer sig om.

Koncertarrangør Tanja Haddaoui erkender, at der er en økonomisk uoverensstemmelse mellem Rødovre Kommune og ’For Evigt’, men hun vil ikke gå nærmere i detaljer omkring, hvori tvisten består.

’Der er ting vi ikke er enige med kommunen om,” siger Tanja Haddaoui, der ikke ønsker at udtale sig mere om den konkrete sag.

Kun én koncert om året

Udover de økonomiske uoverensstemmelser har Rødovre Kommune, på bagkant af sommerens koncerter på rådhusplænen, modtaget en lang række klager over både støj og antallet af musikarrangementer. Som konsekvens har Rødovre nu valgt at skrue ned for musikfesterne.

”Derfor vil der fremover som udgangspunkt kun blive givet tilladelse til afholdelse af et arrangement på én dag pr. weekend – dog med undtagelse af cirkus og Byfesten, som er mangeårige traditioner,” oplyser Rødovre Kommune til Lokal Nyt.