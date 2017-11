Tidligere ishockeydirektør finder fremtiden i 90’erne

Den tidligere ishockeydirektør Brian Møller (th) har fået job i det lokale eventfirma 'Vi Elsker 90'erne'. På billedet står han sammen med stifter af 'Vi Elsker 90'erne' Riffi Haddaoui Foto: Presse

nyt job Rødovre Mighty Bulls tidligere direktør Brian Møller er ny mand i folden hos eventfirmaet ’Vi Elsker 90’erne’.

Af Christian Valsted

Han stod i spidsen for byens ishockeyflagskib i otte år, men nu har Brian Møller fået sin arbejdsmæssige fremtid på plads. Og fremtiden, ja den har han fundet i fortiden.

Brian Møller er blevet ansat som salgs og marketing manager i det lokale eventfirma ’Vi Elsker 90’erne’, der de sidste fire år har stået bag de populære koncerter på rådhusplænen med musik fra 90’erne.

”Vi har forrygende travlt hos ‘Vi Elsker 90’erne’ og glæder os over at kunne byde en dygtig og erfaren medarbejder velkommen til vores engagerede team. Jeg har kendt Brian igennem mere end 25 år, vi har altid sparret godt med hinanden og ved, hvad vi hver især står for. Brian er ud over at være en fantastisk fyr også en fantastisk arbejdsom mand, med en helt unik evne til at finde kommercielle vinkler og tiltag,” siger direktør Riffi Haddaoui.

Flytter til Espelunden

Hovedpersonen glæder sig til de nye udfordringer.

”Det er nogle super dygtige, seriøse og meget sympatiske personer der står bag. Økonomien er i orden og der er en masse ildsjæle der arbejder med i og omkring ‘Vi Elsker 90’erne’, og dette univers glæder jeg mig til at blive en del af,” siger Brian Møller.

’Vi Elsker 90’erne’ meddelte tilbage i oktober måned, at koncerten på grund af pladsmangel på rådhusplænen flytter til Espelunden den 26. maj næste år, hvor der er plads til 25.000 tilskuere.