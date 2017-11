Gratis krammere i centeret

Centeret er af branchen kåret til Danmarks hyggeligste center, men spørger man kun kunderne i landets shoppingcentre, er der ingen tvivl; Rødovre Centrum er danskernes favoritcenter. Og det skulle belønnes med kram. Foto: Ian Nielsen

kram i centeret Det var nogle overraskede gæster, der forleden blev mødt på en højst udsædvandlig måde i Rødovre Centrum.

Af Christian Valsted

Centeret er af branchen kåret til Danmarks hyggeligste center, men spørger man kun kunderne i landets shoppingcentre, er der ingen tvivl; Rødovre Centrum er danskernes favoritcenter. Og det skulle belønnes med kram. ”Det var vores tak til kunderne for at have valgt os til landets bedste shoppingcenter,” siger marketingsdirektør i Rødovre Centrum, Charlotte Andersen. I butikkerne lagde man da også mærke til, at flere og flere kunder kom ind med et smil, som holdt helt til de forlod centeret igen.