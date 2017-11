Vildt comeback var ikke nok

Marko Krogsgaard var tæt på scoring flere gange Foto: BP

Floorball Rødovre FC var bagud 1-4 mod Copenhagen FC da der manglede ti minutter, men fik udlignet til 4-4 i ordinær spilletid. Et straffeslag til Copenhagen FC i den forlængede spilletid, blev afgørende.

Af Flemming Haag

For præcis en måned siden, var Copenhagen FC på besøg i Rødovre Stadionhal for, at spille pokal kvartfinale mod Rødovre FC. Det unge talentfulde mandskab fra København måtte tage hjem, med et nederlag på hele 12-0. Copenhagen FC har i øvrigt gjort det rigtig godt i Ligaen, og ligger efter otte kampe på fjerdepladsen.

Kampen blev åbnet med højt tempo, og gæsterne havde på deres første angreb en stor mulighed, da der opstod en misforståelse i hjemmeholdets forsvar. Rødovre var spilstyrende i første periode, hvor Andreas Kleczewski, Frederik Kobberup og Marko Krogsgaard havde gode forsøg, men Rasmus Engelhardt i gæsternes mål tog sig sikkert af afslutningerne. Copenhagen var konstant farlige på deres kontraer, og det gav resultat efter tretten minutter, hvor Victor Holmsten bragte gæsterne foran 0-1. Selvom Rødovre havde bolden mest, og flest afslutninger, så var der ikke den samme skarphed i afslutningerne, som tidligere set.

Annonce

Rødovre kom ikke godt ud til anden periode. Inden sekundviseren var nået to gange rundt, havde gæsterne med to scoringer øget til 0-3, og hjemmeholdet virkede lettere rystet.

Bedre blev det ikke, da Rødovre kort efter fik to minutters straf, og måtte slide hårdt i boksplay. Endnu en udvisning til hjemmeholdet midt i perioden blev straffet, da gæsternes i overtal kom foran 0-4 ved Kenneth Danielsen, ti minutter inde i perioden. Det var op ad bakke for hjemmeholdet, og det så vanskeligt ud.

I forbindelse med gæsternes scoring, tog Rødovre en Time Out, og kom efterfølgende ud med mere tænding og intensitet.

Umiddelbart efter Time Outen, fandt Oscar Eklund, med en præcis pasning Nicolai Børner, som first timede bolden på overliggeren. Kort efter blev det 1-4 da Frederik Kobberup spillede Jeppe Juul Justesen fri foran mål. Det blev herefter til et pres mod gæsternes mål, men en velspillende Rasmus Engelhardt i Copenhagens mål, forhindrede endnu en reducering.

Rødovre havde initiativet fra starten af tredje periode, og fik kørt bolden godt rundt, kun afbrudt af Copenhagens farlige kontraer. Seks minutter inde i perioden fik Rødovre sin tredje udvisning, og det gav gæsterne initiativet, men sikkert boksplay forhindrede, at der blev spillet frem til farlige situationer.

Hjemmeholdet fik virkelig sat tryk på de sidste ti minutter af kampen. Det blev lagt et voldsomt pres mod gæsternes mål. Først reducerede Frederik Kobberup til 2-4, da han omsatte Michael Erichsens pasning i mål. Tre minutter før slutfløjt blev det 3-4 da Oscar Ekelund spillede Andreas Kleczewski fri. Efter scoringen, erstattede Rødovre Michael Ejlerskov med en markspiller, og et minut efter slog Jeppe Juul Justesen bolden i mål til 4-4, hvilket blev resultatet af den ordinære spilletid.

Der var derfor dømt forlængelse, og et minut inde i overtiden fik Copenhagen tilkendt straffeslag, og det omsatte Kasper Abildgaard i mål til 4-5, og et godt kæmpende københavner mandskab, fik revanche for det store nederlag i pokalkampen.

Endnu et nederlag til Rødovre FC, efter den overbevisende start på sæsonen. De to første perioder, blev der spillet uden den nødvendige tænding, og der manglede skarphed i afslutningerne. I tredje periode kom der mere vildskab og tro på at det lykkes, og var tæt på, at lukke kampen i den ordinære spilletid.

Næste kamp.

Rødovre FC spiller igen lørdag den 18. november kl. 14:30, hvor Skanderborg Kill kommer på besøg i Rødovre Stadionhal.