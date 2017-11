Kampen om DM-titler

I weekenden går det løs til DM i taekwondo, både for teknikere og kamp. Foto: Brian Poulsen/arkiv

I weekenden er der DM i taekwondo, der afvikles i Odense. ”Det er sæsonens store mål,” siger formand for Islev Taekwondo Klub Ann Olsen, er kan se sine deltager stille op i poomsae, mens Hwarang stort set kun deltager i kampdelen.

Islev Taekwondo Klub er flot repræsenteret, når der i weekenden er DM i taekwondo i den fynske hovedstad.

”Det er sæsonens store mål,” siger formand for Islev Taekwondo Klub Ann Olsen. Hun fortsætter:

”I år har vi 19 deltagere med til DM og de deltager alle i teknik, da vores kæmpere desværre ikke føler sig klar til et DM. Vi er med i 24 konkurrencer fordelt på Individuelt, Pair og Team. Der er trænet hårdt og meget målrettet de sidste par månder og denne uge bliver brugt på at finpudse det sidste, så vi er helt klar til DM.”

”I år er der ændret lidt til DM, det er kun fra 4. kup (rødt bælte) og op efter, der kan stille op. Det betyder, vi har nogle, som plejer at stille op i teknik, der ikke kan deltage,” fortæller Ann Olsen, der for alvor starter DM, når deltagerne træder op i bussen lørdag morgen.

”Vi har valgt at køre i bus af to årsager. Først og fremmest på grund af det sociale, dernæst fordi vi skal have styr på, hvem der er coach for hvem efter tidsskemaet.”

”Som formand og holdleder er de danske mesterskaber altid en stævnedag, som jeg ser frem til, for stemningen er rigtig god og intens,” slutter Ann Olsen.

Har trænet mod DM i et år

En af DM-deltagerne fra Islev Taekwondo Klub er den 41-årige Kim Nicolaisen.

”Teknik konkurrence i taekwondo drejer sig om præcision i sine slag, spark, stande og blokeringer. Man kan vel sige, at jeg skal fortælle en historie med mine handlinger og bevægelser. Det kræver balance, smidighed og styrk. Derfor har jeg trænet hele året for at være klar til DM.”

”Jeg glæder mig rigtig meget til at gå på banen og dyste mod de andre deltager og forhåbentlig tage en medalje med hjem til Islev Taekwondo Klub,” siger Kim Nicolaisen.

Charlotte Pedersen, som også stiller op for Islev Taekwondo Klub, ser også frem til DM-weekenden.

”Jeg forventer at komme i top 3 til dette års DM. Efter en længere skadesperiode er jeg nu klar til at komme tilbage og konkurrere igen og en god motivation for næste års sæson vil være en DM-medalje. Jeg er spændt på stævnet og glæder mig til den nye sæson, som forhåbentlig bliver til en udtagelse til næste års landshold og VM,” siger Charlotte og smiler.

Et stort hold kæmpere og en tekniker

Hwarang Rødovre stiller til weekendens DM op med det største hold, klubben har mødt op med i mange år.

21 kæmpere og en enkelt tekniker (poomsae) skal kæmpe om titlen som Danmarks bedste.

”Flere at kæmperne har været inde i en hård periode med store stævner til EM, VM, Kroatien Open og nu DM, alt sammen inden for de sidste måneder,” fortæller Lars Hyttel fra Hwarang. Han fortsætter:

”Men DM bliver ikke sidste stævne i 2017, da en gruppe på 15 kæmpere og tre trænere drager til Malaga den 15. december for at deltage til Andalusien Open. I det hele taget har 2017 været et fantastisk år med masser af medaljer til G-stævner, deltagelse til både EM og VM, samt fået en masse nordiske mestre.

2018 starter hårdt ud med udtagelsesstævne for juniorer i Belgien den 20. januar.”