Tre medaljer og god erfaring

Hwarangs store hold til Kroatien Open. Foto: Privat

TAEKWONDO Rødovre Hwarang Taekwondoo Klub havde syv kæmpere med til Kroatien Open, som gav et fint afkast i form af tre medaljer og masser af international erfaring.

Af Peter Fugl Jensen

Syv kæmpere fra Hwarang Rødovre var for nylig i Zagreb for at kæmpe til Kroatien Open, der er et World Ranking stævne.

Jalal Mahnu var Hwarangs eneste kæmper, der skulle kæmpe om lørdagen, mens de øvrige seks skulle dyste søndag.

”Jalal mødte en stærk kæmper fra Jordan i den første kamp og måtte desværre se sig besejret, selvom han bidrog til en flot kamp,” fortæller Lars Hyttel, der er Hwarangs PR-ansvarlig. Han fortsætter:

”Første kæmper på banen om søndagen var Cille Lund Nielsen. Hun kæmpede en rigtig god kamp og var flere gange foran, men trak desværre det korteste strå og tabte til en kæmper fra værtsnationen Kroatien.”

”Vores talentfulde Lucas Klint Dehn var vores næste på banen mod en kroat, som ikke fik meget at skulle have sagt. Lucas viste klasse og stoppede kampen i anden runde, med en føring på 20 point,” fortæller Lars Hyttel, som fortsætter om Lucas.

”I anden runde mødte han igen en kroat, som han tabte til ved det nyligt afholdt EM. Det blev igen en meget fysisk kamp og de to kæmpere fulgtes fint ad, men desværre for Lucas blev til endnu et nederlag.”

Sejrede og kastede op

Hamad Abu Setta var næste rødovrekæmper på banen.

”Hamad havde hele natten haft maveonde og kastet op, men det stoppede ikke en Hwarang-kriger, da Hamad gik på banen for at yde sit bedste. Han kæmpede en fantastisk kamp, til trods for opkast mellem runderne, så vandt han over en italiener.”

”Han var derfor klar til anden runde mod en kroat og igen kæmper Hamad en fantastisk kamp, som han vandt. I kvartfinalen mødte han en italiener, som desværre blev endestationen for Hamad.”

”Klubbens mindste kæmper, August Storm, ved vi alle er en tryllekunstner på banen. August tekniske formåen er formidabel og ikke mange formår at kunne følge med. August vinder i første runder over en stærk Serber.”

August Storm med sin træner Azram.

”August skulle møde en italiener i kvartfinalen og her viser August igen klasse, da han sikkert kørte endnu en sejr i hus. I semifinalen ventede en kroat. Kampen endte i Sudden Death, så fjerde omgang skulle afgøres på først scoret point, som desværre blev scoret af kroaten. Så det blev en flot bronze til August,” siger Lars Hyttel, som fortsætter om Benyamin Filikci:

”Han havde ligeledes haft maveonde hele natten og tabte i sin første kamp til en italiener.”

Hyttel i finalen

Hwarangs spasmager David Liu skulle møde en tysker.

”David vandt efter en tæt og flot kamp, hvorefter en ny kamp ventende mod en kroat. David kæmpede i en meget lige og teknisk kamp, som endte i Sudden Death, hvor han scorede det første point og var videre til kvartfinalen.”

Træner Azram med bronzevinderen David Liu.

”I kvartfinalen mødte David en italiener, som han ikke havde problemer med, så han vandt stort. Det var virkelig en flot kamp og David var klar til semifinalen, hvor der ventede en anden dansker. Det blev desværre endestationen, men David fik en flot bronzemedalje,” fortæller Hyttel og fortsætter om sin egen talentfulde søn, Tobias:

”Sidste kæmper var vores junior Tobias Hyttel, som skulle møde en belgier i første kamp. Tobias kom bagud i starten af første omgang, men fik hurtigt vendt kampen, som blev stoppet i 3. omgang, da han var foran med 20 point.”

”Dermed var det allerede semifinale for Tobias, der skulle op mod en stærk kæmper fra Saudi Arabien, som ligeledes vandt den første kamp på point gab. Tobias fik lukket ned for Saudi Araberens farlige forreste ben og kæmpede en flot sejr i hus med point gab.”

”Dermed var Tobias klar til finalen, som skulle stå mod dagens uden tvivl stærkeste kæmper i denne klasse. Han kommer fra Egypten og han kom hurtigt foran med 11-0, men Tobias kæmpede sig flot tilbage i kampen. Til sidst i anden omgang satte Tobias tempoet op og satsede. Han måtte desværre se sig besejret af den stærke Egypter, så det blev sølv til Tobias,” forklarer Lars.



Tobias Hyttel i selskab med sin træner Tarik Setta.