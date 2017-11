Vind dig vej til nissernes hovedstad

Vind billetter til Eventyrteatrets juleforestilling 'Julehjertet' med Lokal Nyt. Eventyrteatrets familiemusicals i Glassalen i Tivoli er både kåret til 'Byens bedste for børn' af AOK og tre år i træk som 'Bedste børneteater' af Børn i byen. Foto: Presse

konkurrence Gå julen i møde med eventyrlig sang, dans og skuespil i Tivoli. I samarbejde med Eventyrteatret udlodder vi 4x4 billetter til årets julemusical i Glassalen.

Af Christian Valsted

Når vintermørket sænker sig over Tivoli og julelysene tændes, kan Eventyrteatret for 18. år i træk præsentere en ny julemusical i Glassalen. Forestillingen byder, som altid, på sang og dans indpakket i julens farver og varme.

Årets musical hedder ’Julehjertet’ og foregår i i nissernes hovedstad, Sneborg, hvor der er travlhed på julepakkeriet. Men få dage før jul forsvinder den dygtigste pakkenisse, Kastanje, på mystisk vis.

Hvis julegaverne ikke bliver klar til jul, vil alle børn miste troen på julemanden. Derfor må Kastanjes venner, Hasle og Nellike, drage ud på en eventyrlig rejse for at finde deres veninde. Om julefreden når at sænke sig over Sneborg, må tiden vise og som læser har du mulighed for at opleve juleforestillingen helt gratis.

Forestillingen opføres i Glassalen i Tivoli de sidste fire weekender op til jul fra lørdag 25. november til søndag 17. december, og teaterbilletten giver fri adgang til Jul i Tivoli på spilledagen.

Vi trækker lod om 4×4 billetter og vinderne kan vælge mellem de to forestillinger klokken 14 og 16 søndag den 26. november.