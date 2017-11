Politiske budskaber på vers

Jonna Glifberg bruger enderim og charme, når hun på melodien ’Det var en lørdag aften’ synger SFs politiske holdninger ud til vælgerne. Hør hvordan det lyder på rnn.dk. Foto: Privat

kommunalvalg Man kan præsentere sine politiske idéer på mange måder. I SF synger de budskaberne ud til vælgerne.

Af Christian Valsted

SF’s to spidskandidater til kommunalvalget, Kenneth Rasmussen og Søren Østergaard, har været aktive i valgkampen og de to kandidaters politiske holdninger er nu også kommet på vers.

I et utraditionelt valgfremstød har SF skrevet en decideret valgkampssang og optaget en video, der er bygget op om partiets holdninger.

”En sang kan fortælle budskaber på en folkelig og sjov måde, som gør, at man får lyst til at lytte,” siger Jonna Glifberg, der lægger stemme til sangen.

Spiselige sange

Jonna er kendt som Rødovre Revyens kunstneriske leder, men hun er også medlem af SF.

Hun tror, at partiets musikalske indspark i valgkampen, kan nå ud til en gruppe af vælgere, der ellers ikke får tygget sig igennem det klassiske valgmateriale.

”Budskaberne bliver spiselige med sangen og fungere måske bedre end de lange partiprogrammer,” siger Jonna om videoen, som du kan se her.