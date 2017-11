Valgkamp i campingvogn

Gruppeformand Niels Spittau, tv., for foden af Damhustorvet, hvor partiet havde taget opstilling i forrige weekend. På lørdag kan du møde kandidaterne og campingvognen ved rådhuset fra klokken 11 til 18. Foto: Red.

kommunalvalg I en valgkamp er det godt at blive set og ikke mindst hørt. Dansk Folkeparti har hentet en campingvogn hjem fra Nordjylland i bestræbelserne på begge dele.

Af Christian Valsted

Den har et godt blikfang, som den står der for enden af Damhus Boulevard indhyllet i Dannebrog, Dansk Folkepartis logo og partiets kandidaterne på rad og række på siden af vognen.

”Det er en gammel 50’er vogn, som vi har fået fragtet til Rødovre fra en lade i Nordjylland,” fortæller partiets spidskandidat Niels Spittau, mens han viser transportmidlet frem i al sin pragt.

Politik og æbleskiver

I en kommunal valgkamp, hvor det handler om at få sit budskab og politiske holdninger ud til borgene, har campingvognen vist sig at have en nærmest magnetisk tiltrækningskraft, siger Spittau.

”Vi serverer også æble-

skiver, som vi luner i campingvognen og vi har virkelig haft mange gode samtaler med borgere, når vi har været rundt i byen,” siger Spittau om den sjove valg-gimmick

Partiet har haft campingvognen med rundt ved Rødovre Station, Damhustorvet og Islev Torv. Alle steder har vognens tiltrækning været med til at starte gode samtaler med vælgerne.

”Det er en anderledes måde at præsentere kandidaterne, men det har virket rigtig godt. Vi har fortalt om vores politik og uddelt 700 valgpjecer alene ved Rødovre Station,” siger Niels Spittau.