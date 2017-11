Vil give formandspost til alle

Konservative vil give alle partier en formandspost efter valget Foto: Arkiv

kv17 I politik skal man holde sine venner tæt og sine fjender endnu mere tæt. Det gamle ordsprog får en helt ny betydning med Konservatives nyeste forslag om at give alle partier en formandspost efter valget.

Af André Bentsen

Normalt giver politikerne løfter til vælgerne, men nu skruer De Konservative bissen helt af, når de lover ud til både højre og venstre med formandsposter til samtlige partier, der bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen efter den 21. november.

De prestigefyldte poster, der båder giver indflydelse, magt og løn, fordeles normalt blandt det vind-

ende partis støtter, men sådan skal det ikke være længere, hvis det står til den konservative borgmesterkandidat.

”Hvis et flertal skulle

pege på mig, vil jeg indgå en aftale, der omfatter alle partier. Det vil sige, at alle partier skal have en formand eller en næstformand i enten økonomiudvalget eller et af de fem stående udvalg. Det gælder selvfølgelig også Socialdemokratiet,” siger Kim Drejer Nielsen, der peger på, at det er tid til en ny politisk kultur.

”Vi skal løfte Rødovre i flok. Alle skal bidrage,” lyder det endvidere. Der er i Rødovre Kommune fem såkaldte stående udvalg, samt et økonomiudvalg. Det betyder, at der i alt er 12 formands- og næstformandsposter. Dertil kommer, at der er en borgmesterpost og to vice-

borgmesterposter. Disse poster skal fordeles efter kommunalvalget den 21. november.

”Realistisk set, kan der komme mellem 6 og 10 partier i kommunalbestyrelsen. Det betyder, at alle partier kan få en post. Det synes vi, vil være en hensigtsmæssig uddelegering af den politiske magt,”

siger Kim Drejer Nielsen.

Mere åbenhed

Som viceborgmester har Peter Mikkelsen fra Enhedslisten allerede mærket, at der følger mere viden og flere muligheder med de tungere poster. Alligevel er han ikke sikker på, at Enhedslisten vil bakke op om det nye forslag.

“Umiddelbart kan jeg godt se nogle fordele ved det, men der er også nogle partier, jeg ikke synes, skal have en formandspost, hvis de ikke får nok stemmer til det,” siger Peter Mikkelsen iskoldt.

“Jeg synes i virkeligheden, at der er mere behov for åbenhed omkring, hvad der foregår i udvalgene. Det er svært at gennemskue, hvordan dagsordener bliver til,” siger Peter Mikkelsen, der hellere vil sende alle partier til delegeret-møder i Kommunernes Landsforening, så de kan netværke, lære af hinanden og fra andre kommuner.