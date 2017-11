Hvor er de ambitiøse henne? Fremover behøver du ikke at gå helt til valglokalet for at blive hørt. Nyt parti giver dig lov til at stemme via Facebook flere gange om året.

Brian Sonne efterlyser ambitiøse og visionære politkere til Kommunalbestyrelsen. Foto: Arkiv

debat Lige nu læser jeg læserbreve og kommentarer omkring politikere, der får børn til at græde, andre som er bange for at romaer, vil spise med i et folkekøkken og politikere der er imod alle de andres forslag.

Af Brian Sonne, Rødovre