Kim Drejers bluff

debat Jeg har ellers valgt at holde lav profil i valgkampen, men når Kim Drejer gang på gang fører sig frem som de svages beskytter og påstår at en sænkning af grundskyld og kommuneskat først og fremmest beskytter pensionister og lavtlønnede må jeg sige fra.

Af Torben Petersen, kandidat til KV17 for SF

Hverken grundskyld eller kommuneskat er progressiv, så Kim Drejers kernevælgere, inklusiv ham selv med en gennemsnits familieindkomst (lavt skønnet) på 1.800.000 kroner, vil med bare 1%’s sænkning tjene 18.000 kroner. Hvis vi ser på almindelige lønmodtagerfamilier, pensionister og kontanthjælpsmodtagere med en gennemsnits familieindkomst (højt skønnet) på 600.000 kroner vil 1%’s sænkning give dem 6.000 kroner. Pengene skal jo så findes et sted. Her foreslår C så, at Roskildevej ikke forskønnes, at borgerne ikke informeres gennem nyhedsbreve m.v. Det hele virker lidt vidtløftigt. Vi andre, der har lagt ryg til nedskæringer i kernevældfærden for at få enderne til at hænge sammen, ved godt, hvor Kim Drejers gaver til de rigeste bliver taget fra, hvis han får magt, som han har agt, nemlig børn, ældre og socialt udsatte. Det vil så æde hele den skattebesparelse fra de grupper Kim Drejer påstår, han kæmper for, mens hans rige støtter går fri.