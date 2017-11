Rødovregaard – nu og i fremtiden

Alternativet vil opgradere Rødovres 'medborgerhus' Rødovregaard. Foto: Arkiv

læserbrev Rødovregaard, stedet hvor foreninger, borgere, ansatte og mange andre mødes for at diskutere, arrangere events samt fester og nyder hinandens selskab.

Af Solveig Bentsen, Forperson for Alternativet og kandidat til kommunalvalget

I 70’erne opstod begrebet medborgerhus og fremsynede politikere besluttede at købe den sidste gård i kommunen. Første del, Ko- og Hestestalden. blev indviet i 1980. Gennem de 37 år er brugen af ‘Gården’ steget kraftigt og i 2016 var der 1840 møder/arrangementer med cirka 60.000 deltagere og tendensen er stigende.

Man har gennem de sidste år prøvet at renovere, så godt det har været muligt indenfor budgettet, samt opgraderet AV-udstyr og indkøbt diverse hårde hvidevarer. Men vi i Alternativet, som selv holder vores møder på Rødovregård, kan ved selvsyn se, at den gode gamle gård er nedslidt og at AV-udstyret trænger til opdatering for at kunne leve op nutidens moderne teknologiske hjælpemidler og standarder. Helt konkret mener vi, der skal indkøbes nyt AV-udstyr til Ko- og Hestestalden. Et nyt og rigtigt køkken i stuehuset. Det står i dag, som dengang det blev indviet. Bordene og stolene i næsten alle lokaler er efterhånden vakkelvorne, nedslidte og trænger til at blive udskiftet.

Alternativet vil i kommunalbestyrelsen foreslå, at der laves en plan for opgradering af kommunens medborgerhus, så det også i årene fremover er hele kommunens mødested.