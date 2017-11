Bjørn Tor Magnusen er glad for at vågne op i Rødovre hver morgen. Foto: Arkiv

læserbrev Jeg har længe haft lyst til at sige tak til Rødovre.

Af Bjørn Tor Magnussen Valhøjs Alle 57

En god kollega sagde, at jeg ikke skulle være bekymret for at flytte til og blive gammel i Rødovre.

Min tidligere kollega havde ret. Som pensionist og hjertepatient igennem flere år har jeg mærket, hvordan man passer på sine borgere i Rødovre.

Det er service og hjælp til selvhjælp i en klasse for sig, tak til alle. Rødovre er fyldt med gode tilbud, jeg benytter mig af gymnastik i ‘Aktiv Fritid’ med en masse dejlige mennesker og humørfyldte instruktører.

Sidste vinter benyttede jeg Vandværkets Værksted for efterlønnere og pensionister. Flot værksted, hjælpsomme frivillige brugere. Her fik jeg lavet en Lanternemast til min båd.

Der er også gode arrangementer på Biblioteket i dejlige Arne Jacobsen omgivelser.

En gave hver dag

Jeg bor på Bybjerget og trives her. På Bybjerget er der mange engagerede beboere og et velfungerende ejendomskontor, hvis fælles mål er: At alle skal trives her, at man arbejder meget med miljøet, energi og affaldssortering.

Jeg bor alene, men føler mig ikke alene. Jeg ved, at der bliver passet på mig som borger i Rødovre.

At vågne op i Rødovre er en gave hver gang. Jeg ønsker alle et godt kommunalvalg november 2017, gerne med Erik Nielsen ved roret de næste fire år.

