Hjælp os med at skabe lokale lærepladser

Birgitte Glifberg vil sikre nye lærepladser gennem netværksgrupper. Foto: Brian Poulsen

læserbrev Sådan lyder Rødovre Lokal Nyts opfordring til, at virksomhederne støtter op om det lokale lærlingeløfte.

Af Birgitte Glifberg Ny kandidat for (S)

Vi har 120 elever fra Teknisk skole, som står og mangler en læreplads. Lizette Risgaard Knudsen, formand for LO, og vores borgmester Erik Nielsen bakker også op om initiativet om at skaffe flere lærepladser her i Rødovre.

Som uddannet pædagog og nu virksomhedsejer ligger det mig på sinde, at vi sørger godt for vores børn og unges fremtid. Vi skal sikre en tidlig og forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner. Vi har et fælles ansvar for at tage godt hånd om den næste generation. Derfor skal vi selvfølgelig sørge for fortsat at have dagtilbud med høj kvalitet og godt med veluddannet personale, så vores børn trives, leger og lærer hver dag.

Hjælp til unge

Som socialdemokrat ønsker jeg fortsat velfærd og kvalificeret arbejdskraft. Det er vigtigt, vi får uddannet tilstrækkeligt med håndværkere med hænderne skruet godt på og hjertet på rette sted, fordi de er med til at skabe fremtidens Danmark. Jeg bakker også op om det lokale lærlingeløfte. Jeg har derfor taget initiativ til, at Erhvervsnetværket Rødovre og omegn på vores netværksmøde den 15. november drøfter, hvordan vi som virksomheder også kan støtte op i denne sag, som jo har vores fælles interesse. Nemlig at hjælpe med at få nok kvalificeret og uddannet arbejdskraft til Rødovre og i resten af Danmark – og sikre de nødvendige lærepladser – som er forudsætningen for, at det sker.

Når vi hver især hjælper til og bruger vores netværk, kan vi være med til at gøre

en forskel og sikre de nødvendige lærepladser. Om dialogerne foregår i erhvervsnetværk, foreninger, folkeskolen, Jobcenter, på de sociale medier eller via konkurrencer på Rødovre Lokal Nyt er underordnet. Det vigtigste er, at vi står SAMMEN OM RØDOVRE og hjælper vores unge mennesker godt på vej, da de er fremtidens guld.