Grønne og gule flag i Islev

Letbanen kommer til at køre igennem den nordligste del af Rødovre. Den kommende letbane får 28 stationer, kommer til at gå igennem otte kommuner og vil strække sig over 28 kilometer mellem Lyngby og Ishøj. Foto: Presse

letbane Har du også undret dig? Det betyder de gule og grønne flag, der er placeret i Islev.

Af Christian Valsted

Hvis alt kører på skinner, vil den kommende letbane blive taget i brug i 2023 eller 2024.

Arbejdet med at anlægge Hovedstadens Letbane strækker sig med andre ord over mange år og allerede nu er arbejdet så småt i gang i Islev. Flere steder langs Ring 3 har Hovedstadens Letbane opsat

gule og grønne flag, der markerer rammerne for den kommende let-

bane. Rødovre Kommune oplyser, at de gule flag viser, hvor den fremtidige skellinje for letbanens skinner, stationsområder og nye vejarealer kommer til at ligge. Hvorimod de grønne flag, der står placeret ned ad sidevejene til Ring 3, viser det midlertidige arbejdsområde, som der er behov for at anvende i anlægsperioden.

”De gule og grønne flag står kun der, hvor der er ekspropriation. Det betyder, at når flagene nogle steder står inde i hække og haver, er det desværre nødvendigt at inddrage områderne. Ejerne af de inddragede områder bliver kompenseret,” skriver Rødovre Kommune på kommunens hjemmeside.