Vind burgere i ét år

I samarbejde med Carl’s Jr. trækker vi lod om tre ’burgerhæfter’ der hver uge, indtil oktober måned næste år, giver én burger til vinderen. Vi fløjter konkurrencen i gang på avisens Facebookside i dag klokken 15. Foto: Brian Poulsen

konkurrence Burgerkæden Carl’s Jr. slog i oktober måned dørene op til en restaurant i Rødovre Centrum, og nu har du mulighed for at spise dig mæt i snaskede burgere uden at det koster en krone.

Af Christian Valsted