Flere støttede flygtningehjælp

De frivillige fra Dansk Flygtningehjælp takker for den store støtte i forbindelse med deres indsamling her i Rødovre sidste søndag. Foto: Privat

indsamling Mange ruter nåede aldrig at få en indsamler, da Dansk Flygtningehjælp samlede ind i Rødovre. Alligevel fik man samlet 10.000 kroner mere ind, end året før.

Af André Bentsen

Det var en god dag på gaden i Rødovre for de mange frivillige, som sidste søndag hjalp Dansk Flygtningehjælp med at samle ind til folk på flugt og ofre for krig.

“Tusind tak for din/jeres store indsats. Vi fik en god dag i Rødovre – der var mange distrikter, som havde nedgang i år. På trods af, der var mere end 30 ruter, som ikke blev gået i år, holdt vi niveauet og det er kun takket være jeres indsats,” sagde indsamlingsleder Eva Paulsen dagen efter til de mange frivillige, der ialt samlede 85.517,50 kroner ind i Rødovre. Mere end 10.000 kroner end året før.

Igen i år havde to syriske flygtninge fundet frem til indsamlingen og brugte dagen sammen med de andre frivillige til at gøre en forskel. Igen i år var indsamlingen dog afhængig af hjælp fra det lokale erhvervsliv.

“Stor tak til Atlas Biograf som husede os ved udleveringen af bøtter og donerede slik. Også tusind tak til Danske Bank i Rødovre Centrum for deres tålmodighed, gode indsats og forplejning samt til Irma for donationen af lækre æbler og vand til indsamlingen,” siger Eva Paulsen.