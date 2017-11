Undervisning i skrald og affald

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (mf) var med til at indvie et nyt undervisningstilbud på Vestforbrænding i torsdags Foto: Brian Poulsen

vestforbrænding Nyt interaktivt undervisningsmiljø skal gøre det nemmere at forstå affaldets vej til god energi.

Af Christian Valsted

Vestforbrænding lever af at forvandle affald til god energi og fremover kan Rødovres skoleelever dykke endnu mere ned i processen. Vestforbrænding åbnede i torsdags et nyt interaktive undervisningsmiljø, ’Powerlab’, der skal gøre eleverne bevidste om, at affald er en ressource, som kan genanvendes og indgå i vores hverdag som grøn energi i form af varme og el. ’Powerlab’ blev indviet af Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, der på dagen fik hjælp af satireparret Adam og Noah og en skoleklasse fra Glostrup.

I ’Powerlab’ kan elever fremover eleverne arbejde med affaldet og selv tage stilling til sortering og optimering for derefter at sætte en energiproduktion i gang. Efter øvelserne gennemfører eleverne et spil, hvor de skal styre sammenhængene mellem en by og dets forbrændingsanlæg. Kan man udnytte overskudsvarme? Og hvordan gør man det på den mest bæredygtige måde?

Undervisningsmiljøer er ikke en ny opfindelse på Vestforbrænding. Ud over ’Powerlab’ rummer Vestforbrænding tre andre undervisningsmiljøer, der hvert år servicerer de 19 ejerkommuner med undervisningsforløb og informa-tionsmaterialer.

”Vi har over 20.000 besøgende om året med vidt forskellige forud-sætninger og viden om energi, affald, cirkulær økonomi og genanvendelse. Med PowerLab løfter vi igen niveauet for formidling – denne gang med et interaktivt undervisningsmiljø, som retter sig direkte mod skolernes fællesfaglige naturfags-eksamen. Tilmed rummer det både elementer af underholdning og samfunds-perspektiv,” udtaler Allan Laumann, der er chef for I/S Vestforbrændings formidlingscenter.