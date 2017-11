RMBs kaptajn ærgrer sig over sen udligning

Morten Andreassen ærgrede sig over pointtab. Foto: BP

Ishockey Vi skal gå efter sejren på fredag, siger Morten Andreasen. I ishockey kan man ikke spille på resultatet.

Af Flemming Haag

Om kampen siger Morten Andreassen. ”Vi kommer egentlig godt ud til kampen, men som spillet udvikler sig, bliver vi presset noget i bund. Vi kommer bagud midt i perioden, men får heldigvis udlignet på et noget atypisk Power Play mål inden pausen, da vi får en situation, hvor vi spiller tre mod to.

Vi er rigtig godt med i anden og tredje periode, og det er kun i boksplay situationerne vi er lidt presset. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke får alle tre point. Kort før tid, kommer der en høj puck mod vores mål, som bliver rettet af og snyder Emil (Jidskog) i målet” siger Morten Andreassen og fortsætter.

“Nu har vi spillet godt i en længere periode, så nu skal vi holde fast, og få justeret nogle småting, så ligger der point og venter forude”, siger RMBs kaptajn der ikke tænker så meget på Final Four. Rødovre kvalificerer sig med blot et point mod Aalborg på fredag. ”Vi skal koncentrerer os om at vinde, i ishockey kan man ikke spille på resultatet”, slutter Morten Andreasen.