Matthias Asperup sikrede sejr på straffeslag

Matthias Asperup sikrede RMB sejren på straffeslag Foto: BP

Ishockey Rødovre Mighty Bulls fik to vigtige point i 3-2 sejren over topholdet Herning Blue Fox, i kampen om deltagelse i Final Four. Den afgørende kamp spilles på fredag i Rødovre Skøjte Arena, hvor Aalborg Pirates kommer på besøg.

Af Flemming Haag

Efter en succesfuld landskampspause, som resulterede i tre danske sejre i tre kampe, genoptages kampene i Metal Ligaen tirsdag aften, hvor Rødovre Mighty Bulls er på besøg i Kvik Hockey Arena i Herning.

Herning Blue Fox der ligger på første pladsen i Metal Ligaen, er sammen med Rungsted Seier Capital sikker på en plads i Final Four. Mighty Bulls ligger i tæt kamp med Aalborg Pirates og Odense Bulldogs om de to sidste pladser. Alle tre hold har 33 point, hvor Rødovre og Aalborg mangler at spille to kampe, men Odense Bulldogs har spillet en kamp færre, inden aftenens opgør.

Emil Jidskog er fortsat i Rødovremålet, og måtte lade sig passerer efter tretten minutter, hvor Anders Poulsen bragte Herning foran 1-0.

Minuttet efter scoringen, fik Morten Andreassen to minutter i straffeboksen for Slashing. Inden Andreassens straffetid var udløbet, fik han selskab af Mads Eller, som måtte til afkøling for Roughing, og Rødovre måtte spille tre mod fem uden, at hjemmeholdet fik udbytte af overtalssituationen.

Sytten minutter inde i perioden, fik Hernings Riku Pitkänen to minutter for Holding, og i Power Play udlignede Patrick Flügge, på en pasning fra Nicklas Carlsen, så de to hold kunne gå til pause, med stillingen 1-1.

Annonce

Fem minutter inde i anden periode blev Rødovre ramt af to udvisninger. Først fik Patrick Flügge to minutter for Holding og atten sekunder senere fik Kasper Jensen to minutter for Tripping. Endnu engang, forhindrede Rødovres boksplay scoring i tre mod fem.

Kort før pausen, bragte Thomas Olsen Rødovre foran 1-2, assisteret af Mads Eller og Kevin Montgomery.

Tredje periode var netop sat i gang, da hjemmeholdets Christian Silfver måtte en tur i straffeboksen, for Interference.

Rødovre fik ikke udbytte af sit Power Play, men måtte umiddelbart efter, at Herning havde udstået sin straf, endnu engang spille i undertal, da Rasmus Heine fik to minutter for Slashing, men Herning fik ikke scoret i deres overtalssituation.

Hjemmeholdet fik endnu en mulighed i Power Play, da Connor Hardowa fik to minutter for Slashing, da der resterede syv minutter af kampen. Men endnu engang fungerede Rødovres boksplay.

Mighty Bulls var netop blevet fuldtallig, da Herning fik udlignet ved Jan Dalecky, tre minutter før slutfløjt. Stillingen var 2-2 efter ordinær spilletid, og de to hold, skulle derfor ud i fem minutters forlængelse. Ingen af holdene fik scoret i den forlængede spilletid, så kampen skulle afgøres på straffeslag. Det blev Rødovres Matthias Asperup der afgjorde kampen, og Rødovre kunne tage hjem fra Heden med to værdifulde point, i kampen om, at komme med i Final Four.

Det ser rigtig godt ud for Rødovre, da Aalborg tabte i Esbjerg med 4-1. Med et point i på fredag, hvor Aalborg Pirates kommer på besøg i Rødovre Skøjte Arena, så er Mighty Bulls klar til Final Four stævnet i Herning den 19. og 20 januar.