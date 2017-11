OECD flytter til Rødovre

Mere end 200 vælgere havde fundet vej til kulturhuset, da Rødovre for velfærd holdt valgaften sammen med Rødovre Lokal Nyt. Med tomme ølkrus kunne de stemme om politikernes visioner, og det blev Socialdemokraterne der vandt.

Foto: Ian Nielsen

Kv17 Det er ikke hver dag, politikerne i Rødovre skal tegne og fortælle deres visioner for vælgerne i bogstavelig forstand. Men sådan var det til mandagens valgmøde i Viften, hvor vi fik kandidaterne til at tegne en fremtidshistorie for byen. Den tegning, der fik flest stemmer, handler om et besøg fra OECD, der bliver så vilde med Rødovre, at de ikke vil væk igen.

Af André Bentsen

Der er besøg fra OECD, der er rejst til Danmark for at studere Rødovre, Danmarks bedste velfærdskommune og det helt særlige Rødovre DNA med fællesskab og sammenhold. Året er 2025, og Socialdemokraternes kandidat, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen viser fra scenen i Viften nogle nedslag fra den verdensberømte velfærdskommune, Rødovre.

De er måske ikke tegnet helt så skarpt, at Jørgen Clevin ville stpååe sin hymne og klappe begejstret, men budskabet er klart.

”Førhen talte man meget om udsatte. Det findes ikke mere. Fordi Rødovre er lykkedes med at bryde den negative sociale arv ved at sikre 95 procent af ungdomsårgangen har en uddannelse. Alle Rødovrebørn får den bedste start på livet med en folkeskole i verdensklasse, med profilskoler, IT, innovation og kreativitet. Lige nu er alle 8. klasserne eksempelvis på studietur i Silicon Valley,” siger Britt Jensen.

Det er sjovt at være politiker, når man får lov at drømme, og de mere end 200 fremmødte gæster til valgaftenen, synes også det var sjovt at skulle stemme med ølkrus foran de tegninger vi hængte op på væggen i kulturhuset.

Men Britt Jensen har talt sig varm og er slet ikke færdig med at drømme.

”Vi besøger et nyt plejehjem, hvor der er liv og glæde dage, og reminiscens dans i et virtuelt miljø. Alle ældre oplever en virkelig god og værdig ældrepleje med de skønneste varme hænder til alle,” siger hun og fortsætter ivrigt, da hun fornemmer, at ordstyren fra Rødovre Lokal Nyt gerne vil have sin mikrofon igen.

”Turen rundt tager for lang i bil. Hastigheden er sat ned. Vi tager i stedet den nye metro og runder bl.a. sundhedscenteret. Vi oplever grønne oaser og kan mærke den friske luft. Rødovre blev CO2 neutral for nogle år siden,” siger hun og fortsætter:

”Der et mangfoldigt fritids- og kulturliv. Vi slutter besøget af med den skønneste musik fra Musikunik – i den nye musikskole i Viften. Efter besøget må vi sande, at OECD ikke vil forlade Rødovre.”

”Her er simpelthen fantastisk,” udtaler de til Lokal nyt, når man først er kommet herind, vil man bare ikke ud igen.”