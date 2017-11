Kommunen aflyser koncert på plænen

Der var smæk for skillingerne, da danske og internationale hip hop artister i august måned gav koncert på rådhusplænen. Der var tilsyneladende også for meget smæk for skillingerne, for Rødovre Kommune skruer nu ned for de store musikfester efter at have modtaget et stigende antal klager over både antallet af arrangementer og støj fra de enkelte arrangementer. Foto: Oliver Klitgård Larsen

musik på plænen Rådhusplænen har de senere år lagt græs til den ene store musikalske oplevelse efter den anden, men nu trækker kommunen stikket. Rødovre Kommune har besluttet at skrue voldsomt ned for brugen af plænen og i første omgang har koncertarrangørerne ’For Evigt’ mistet deres tilladelse til næste års fest.

Af Christian Valsted

Tusindvis af glade koncertgæster er de senere år valfartet til rådhusplænen for at synge med på farverige hits til ’Vi ELSKER 90’erne’ og igen i august måned, hvor koncertarrangørerne ’For Evigt’ rykkede ind på plænen med et todages arrangement med rock og Hip hop.

På trods af, at koncerterne har haft samme virkning som fluepapir i en bagerforretning en varm sommerdag, trækker Rødovre Kommune nu i håndbremsen.

Et stigende antal borgerklager og hensynet til den fredede græsplæne betyder nu, at der i skrivende stund ikke kommer store koncerter i 2018.

”Derfor vil der fremover som udgangspunkt kun blive givet tilladelse til afholdelse af et arrangement på én dag pr. weekend – dog med undtagelse af cirkus og Byfesten, som er mangeårige traditioner,” oplyser Rødovre Kommune til Lokal Nyt.

Koncertarrangørerne ’For evigt’ havde ellers fået tilladelse til en musikfest den 25. august næste år, men den tilladelse har de mistet igen.

”Jeg kan bekræfte, at Rødovre Kommune tidligere har givet tilladelse til afholdelse af et større musikarrangement den 25. august 2018. Denne godkendelse er imidlertid blevet tilbagekaldt,” skriver Michael Trøjborg Thomsen, der er stabschef i Rødovre Kommune.

Musik om natten

Det er kun tilladt at spille musik på rådhusplænen indtil klokken 24, men da ’For Evigt’ arrangerede musikfest lørdag den 26. august skred tidsplanen og politiet var i samarbejde med Rødovre Kommune tvunget til at give en såkaldt ’nødrets-tilladelse’ til at arrangørerne måtte spille længere.

”Det sidste band (Suspekt, red.) var den store attraktion og vi frygtede ballade, hvis vi gik ind og lukkede festen ned klokken 24,” fortæller politikommissær Anja Høpfner fra lokalpolitiet. Hun var selv på vagt den pågældende aften og nat og hun fandt situationen helt uacceptabel.

”Derfor har vi også haft møder med Rødovre Kommune for at finde ud af, hvordan vi fremadrettet kan undgå lignende situationer,” siger politikommissæren.

Nu skruer Rødovre Kommune ned for festerne, men om den konkrete situation har været udslagsgivende for koncertarrangørerne og deres nu mistede tilladelse i 2018, vil Rødovre Kommune ikke kommentere på.

’For Evigt’ festerne har siden sommerens fester været hvirvlet ind i beskyldninger om underslæb, inkassotrusler og manglende løn.

Flytter ud af kommunen

Planen var, at ’For Evigt’ festerne skulle vende tilbage til Rødovre i det nye år, men sådan bliver det ikke og det skuffer koncert- arrangør Tanja Haddaoui, der mener at Rødovre Kommune forskelsbehandler, når Byfesten får lov til at afvikle deres fest fire dage i juni måned.

”Vores koncertarrangementer er med til at putte Rødovre på landkortet og det ene øjeblik synes alle, at det er fedt, men efter støjklager må vi nu ikke spille mere,” siger Tanja Haddaoui, der erkender, at der blev spillet 30 minutter over tid til ’Hip Hop’ festen i august måned.

”Der er så få koncerter på plænen om året og jeg mener ikke, at det er til voldsom gene for naboerne. Vi havde lydproblemer og det kan ske, når man arbejder med levende musik. Vi havde givet 800.000 kroner for et band og ville ikke skuffe publikum. Derfor er jeg glad for, at vi fik lov til at spille til efter klokken 24,” siger Tanja Haddaoui, der oplyser at ’For Evigt’ festerne ikke bliver lagt i graven, men i stedet fortsætter i København.