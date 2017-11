Frisør udsat for grov chikane

Frisørsalonen 'Hair Style' i Nørrekær har seks gange det forgangne år været udsat for hærværk. Foto: Brian Poulsen

politi Siden november måned sidste år har frisørsalonen ’Hair Style’ i Nørrekær været udsat for groft hærværk seks gange. Politiet har i ét af tilfældene rejst tiltale mod en ung gerningsmand, men tilbage i frisørsalonen står indehaver Shadia med et stort spørgsmål: Hvorfor?

Af Christian Valsted

Der er dunkelt i den lille frisørsalon ’Hair Style’ i Nørrekær. Et jerngitter er sat op foran et vindue ved indgangen og to store træplader er skyld i at dagslyset ikke kan trænge ind gennem to vinduer på siden af forretningen. Shadia, der er indehaver af frisørsalonen, havde gerne været de store træplader foruden, men hun tør ikke og med god grund.

Siden november måned sidste år har frisørsalonen været udsat for hærværk seks gange. Hver gang har ukendte gerningsmænd smadret salonens store glaspartier med kasteskyts.

”Vi har gemt dem alle sammen,” siger Shadias mand og finder en stor papkasse frem. Kassen er fyldt med brosten, mursten og sågar en flise.

Han ryster på hovedet og skubber kassen ind under et bord igen. Det er tydeligt, de mange gange meningsløst hærværk har sat sine spor.

”Jeg føler, jeg er blevet 10 år ældre efter det her,” siger Shadia, mens hun finder de mange glar-

mesterregninger frem og spreder dem ud som en vifte ved siden af kasseapparatet.

En sten i mørket

Bølgen af hærværk og smadrede ruder begyndte sidste efterår i november måned. Her blev Shadia i løbet af få dage gentagne gange kontaktet af personer, der spurgte om hun ville sælge forretningen. Hun svarede konsekvent “nej” og få dage senere mødte hun ind til smadrede vinduer i hele forretningen.

”Jeg troede, til at starte med, det var drengestreger, men det gør jeg ikke længere,” siger Shadia. For i april måned blev hendes frisørsalon igen udsat for hærværk. De store vin-

duespartier var igen blevet smadret med brosten og knækkede fliser.

Igen var Shadia blev opsøgt af personer, der spurgte, om hun ville sælge butikken. Igen var svaret “nej” og i løbet af 14 dage blev frisørsalonen udsat for hærværk yderligere fire gange.

Shadia har ingen fjender og hun er overbevist om, at besøgene i salonen hænger sammen med hærværket.

”Nogle vil have os til at flytte. De håber, jeg bliver træt og flytter, men det gør jeg ikke. Det har den modsatte effekt,” siger Shadia, der har drevet salonen i fire år.

Hun har svært ved at forstå, hvorfor nogen kan være så ondskabsfulde og har flere gange følt sig magtesløs.

”Jeg føler, jeg befinder mig i et fjernt land, hvor politiet er bange, ikke lytter og hvor jeg intet kan stille op,” siger hun og fortæller om en episode, hvor en maskeret mand kastede en brosten ind i salonen, mens der var kunder.

”Det var en forfærdelig oplevelse og jeg kan se, at flere af mine faste kunder ikke kommer her længere. Jeg tror ikke, de tør,” siger Shadia, der kun kan håbe, der ikke kommer flere angreb mod hendes frisørsalon.

Bøde til 15-årig

Københavns Vestegns Politi oplyser til Lokal Nyt, at der er, i forbindelse med en hærværksepisode den 4. april, er rejst tiltale mod en 15-årig dreng. Han står umiddelbart til en bøde og har allerede betalt dele

af erstatningskravene.

I samme sag var der andre medgerningsmænd, men fordi de er under 15 år og dermed under den kriminelle lavalder, kan politiet ikke sigte dem. I de andre hærværksforhold mod frisøren, har politiet efterforsket alle sager og også haft mistænkte i kikkerten. Men der har ikke været tilstrækkelige beviser til at retsforfølge nogen.

”Under efterforskningen af sagerne har politiet afhørt alle parter, afprøvet deres forklaringer og undersøgt sagen hele vejen rundt. Vi har inddraget SSP-samarbejdet i Rødovre Kommune, og via dette fora talt med de mistænktes forældre. Der er rejst en straffesag på det grundlag, vi kan dokumentere. Det skal være trygt at bo og leve i Kærene, det arbejder vi videre med hver dag, og vi er fortsat i dialog med anmelderen,” siger politikommissær Anja Høpfner, lokalpolitiet, Københavns Vestegns Politi.

Helt uacceptabelt

Socialdemokraternes gruppeformand, Britt Jensen, kalder bølgen af hærværk mod frisørsalonen for uacceptabelt og hun er glad for, at episoderne er blevet anmeldt.

”Når man bliver presset på den måde, er det ikke altid, det ender i anmeldelser,” siger hun.

Det er politiet, der er første instans, men det kommunale arbejde spiller også en rolle, når det handler om at få fat i de unge, der er på kant med loven. Helt konkret har Rødovre Kommune i næste års budget afsat en halv million kroner til en gadeplansmedarbejder, der skal hjælpe byens unge, der er på kant med loven, på ret køl.

”Der er for mange unge, der laver hærværk, ballade og færdes i dårlige miljøer, hvor forældrene ikke gør nok. Vi skal have forældrene på banen og få dem til at tage ansvar for deres børn. En gadeplansmedarbejder skal, sammen med øvrige initiativer og i samarbejde med SSP, boligselskaberne og lokalpolitiet, skabe relationen og tættere kontakt til forældrene. Vi skal forebygge, tage fat og ikke bare leve med det,” siger Britt Jensen om sagen og de kommende planer om en gadeplansmedarbejder.”