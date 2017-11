Tyr bliver assistent træner

Daniel Rasmussen i aktion under landsholdssamlingen for U16 og U17 i Herning. Foto: Torben Overgaard

ishockey Rødovre Mighty Bulls har ansat den tidligere Mighty Bulls spiller Daniel Rasmusen som assistent træner. Den 35-årige rødovredreng har allerede masser af trænererfaring, blandt andet fra U-landsholdene.

Af Peter Fugl Jensen

Den svenske træner Magnus Bogren får en assistent træner, som har Rødovre ishockey i blodet, for Daniel Rasmussen er opvokset i RSIK, har spillet for Mighty Bulls og har været træner i Rødovre i små 10 år.

”Jeg ser det som en fordel vores samarbejde og som træner generelt, at jeg kender klubben indefra. Jeg kender mange af spillerne, selvom det selvfølgelig både kan været dog og skidt. På forhånd kender jeg deres styrker og svagheder, fordi jeg har haft mange af dem før på U20 og 1. division. Men de har taget godt imod mig, så jeg tager det som en fordel,” siger Daniel Rasmussen, som bliver træner for sin lillebror Patrick Flügge.

”Det har jeg prøvet før på 1. division, så det rører mig ikke. Mighty Bulls spurgte i øvrigt Patrick, om han var okay med mig som træner og han havde ingen indvendinger. Det er lidt synd for ham, for han er nok den, der får fleste skideballer nu,” siger Daniel og griner.

Træner på U-landsholdene

Rødovre Lokal Nyt mødte Daniel Rasmussen i Herning i denne weekend, da der var landsholdssamling for U16 og U17.

”Jeg har været med omkring U-landsholdene i de sidste 7-8 år, hvor min fokus har været på backtræning, selvom jeg selv var en offensiv spiller. Jeg lever for ishockey og elsker at være i sporten, som jeg er født ind i. Min farfar Albert Thorup og onkel Niels Thorup har begge været formænd i RSIK. Ishockey og Rødovre flyder i mit blod, så jeg er kun glad for flere trænerroller.”

”Derfor er jeg også blevet på RSIKs U15, men er i stedet blevet assistent træner i stedet for cheftræner. En opgave jeg trygt overlader til Mikkel Ry Nielsen.”

På U-landsholdene er Daniel Rasmussen ansat til at varetage backtræningen og arbejde med backerne. Sådan bliver det også for Mighty Bulls. Foto: Torben Overgaard

Rollen hos Mighty Bulls

Efter nogle samtaler med RSIK og Mighty Bulls fik Daniel Rasmussen hurtigt jobbet som assistent træner, hvor Bogren hurtigt har givet den 35-årige træner ansvar.

”Min roller bliver at hjælpe Bogren. Mit ansvarsområde bliver at styre backerne under kampene, have styr på powerplay og ellers deles om det hele, så Bogren ikke står med hele ansvaret selv. For mig er det vigtigt, jeg kan bidrage med ideer og være sparringspartner,” siger han og håber på at kunne bidrage akut på et specielt område.

”Offensiven. Jeg håber, vores powerplay kan blive bedre, at vores angrebsspil bliver mere flydende og vi producerer flere mål end vi gør nu.”

”Der er landsholdspause nu, og der bruger vi tid på at blive bedre til at kreere flere chancer og deraf forhåbentlig flere mål. Spillerne er bevidste om, at der skal ændres på spillet i den offensive del, så det er en god start i processen, som er langvarig, for jeg forventer udviklingen kommer til at foregå frem til sæsonen er slut. Vi skal jo hele tiden udvikle os,” siger Daniel Rasmussen.

Styrker som træner

Når man har været en offensiv spiller og stærk afslutter, men har fået opgaven med backerne som træner. Hvad er så styrkerne?

”Mine styrker er, at jeg kan læse spille og se fremad, så vi bliver stærkere i de enkelte spilsituationer. På den måde håber jeg, vores offensive spil kan blive meget bedre. Det var jo min styrke som spiller.”

”Magnus synes, jeg skulle have fokus på backerne, fordi jeg haft backerne på U-landsholdene i de sidste seks sæsoner både til træning og under kampene. Så det har jeg også god erfaring med, så det er også en styrke.”

Rødovre Mighty Bulls kan via en sejr over Aalborg på fredag, kvalificere sig til Final Four.

”Det har vi ikke umiddelbart som fokus. Vi har vores fokus på den næste kamp. Hvis vi når Final Four er det jo fantastisk. Hvor mange havde spået det før sæsonstart?”

Rødovres spil og ikke mindst antallet af sejre er steget markant sammenlignet med sidste sæson.

”Hvorfor har vi haft så stor fremgang siden sidste sæson,” gentager Daniel Rasmussen spørgsmålet og svarer efter en lille tænkepause:

”Det er der mange årsager til, men bedre sommertræning, for vi er i fysisk bedre form og det giver et mentalt forspring. Forsvarsspillet fungerer rigtig godt og det er jo helt klart vigtigt, man lukker så få mål ind – både mentalt, men også fordi vi ikke selv skal score så mange mål, så ved vi, vi vinder kampen. Desuden tror spillerne på konceptet.”

Har truppen til at være tophold

Ligesom Magnus Bogren vil Daniel Rasmussen heller ikke fremhæve enkelte spillere.

”Det er kollektivt, der skal bærer os, for vi har jo ikke de her stjerner fra udlandet i vores trup. Det synes jeg heller ikke, vi skal have, når Rødovre producerer så mange dygtige spillere, i hvert fald ikke mange, for vi behøver jo ikke have at otte udlændinge. Behøver Rødovre det,” spørger Daniel, inden han selv svarer.

”For at vi skal være med i toppen af Metal Ligaen, er det nok med 3-5 udlændinge, for vi kan sagtens blive tophold med vores egen stærke stamme.”

Daniel Rasmussen kalder jobbet som assistent træner for Mighty Bulls “et drømmejob”. Foto: Torben Overgaard

Daniel Rasmussen er allerede godt i gang med jobbet, da han debuterede i boksen i 3-0 sejren hjemme over SønderjyskE i slutningen af oktober. Siden har han og Magnus Bogren arbejdet tæt sammen.

”Bogren er en rigtig dygtig træner, han lytter og vil gerne have, jeg kommer på banen. Det synes jeg er fedt, han giver mig ansvar for nogle ting og i bund og grund kan vi ændre på alt i vores spilsystem, så det har vi analyseret og vi er gået i gang med ændringerne. Han er meget interesseret i at lære fra sig og han er en stor inspirator,” roser Daniel Rasmussen, som bliver bedt om at beskrive, hvad en succesrig sæson vil være for Mighty Bulls.

”Holdet er dygtigt nok til at komme i slutspillet, så der er ikke så meget at rafle om. Når vi er kommet i kvartfinalen, så må vi tage det derfra,” slutter Rødovre Mighty Bulls nye assistent træner.