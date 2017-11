Nederlag trods god præstation

Katrine Clasen imponerede med seks scoringer i anden halvleg Foto: BP

Håndbold Rødovres håndbolddamer spillede en god kamp, og fulgte med Skanderborg frem til sidste halvdel af anden halvleg, hvor holdet tabte pusten.

Af Flemming Haag

Skanderborg Håndbold, som efter en sæson i landet bedste håndboldrække, er tilbage i 1. division, besøgte søndag eftermiddag Rødovre HK i Rødovre Stadionhal. Som nedrykker, har Skanderborg fået en tvivlsom start på sæsonen, og ligger inden dagens kamp, på en beskeden sjette plads, efter otte kampe.

Gæsterne kom bedst fra start, og bragte sig foran 0-2, inden det lykkedes Simone Dillon, at reducerer til 1-2, hvor der var spillet fem minutter.

Skanderborg øgede til 1-4 og Simone Dillon reducerede til 2-4. Hjemmeholdets forsvar fik en god start, og forhindrede gæsterne i, at komme afgørende foran. RH havde problemer angrebsmæssigt, spiller for langsomt, og havde svært ved at finde løsninger, så Skanderborg kunne derfor øge deres føring til 2-7 efter ti minutters spil, hvor RH tog en Time Out.

Der kom herefter mere kreativitet angrebsmæssigt, og mere kvalitet i afslutningerne. Katarina Juul Hansen kom på banen, og hun kvitterede med en scoring til 3-7. Simone Dillon med sin tredje scoring til 4-8 og med en godt set aflevering af Cecilie Lang til stregen, hvor Anna Stensbøl gjorde det til 5-8 midt i halvlegen, en flot detalje.

Med scoring af Katarina Juul Hansen og Emilie Tautoft på straffekast, fik hjemmeholdet reduceret til 7-9. Trine Hammer kom ind i Rødovremålet, og sammen med et kompakt forsvar havde gæsterne svært ved, at spille sig frem til scoringer.

Med en flot scoring fra distancen, reducerede Anne Birgitte Spørring til 8-9, og umiddelbart efter fik RH tilkendt et straffekast, men brændte. Simone Dillon fik dog udlignet til 9-9 og med endnu en Anne Birgitte Spørring scoring blev det 10-10. Med sin fjerde scoring, bragte Simone Dillon hjemmeholdet foran for første gang i kampen, men Skanderborg fik udlignet til 11-11 kort før pausefløjtet.

Annonce

Efter en lidt svær start angrebsmæssigt, fik Rødovre efter en Time Out, mere gang i spillet, fik flyttet bolden godt rundt, fulgt op af flere flotte scoringer.

Fra starten af anden halvleg, valgte gæsterne en personlig opdækning af Rødovres storspillende Simone Dillon, som havde flere gode indspil til stregen, og viste stort potentiale. De to hold fulgtes ad frem til midten af anden halvleg, med skiftende føringer. Mia Brøndum åbnede scoringen i anden halvleg, og Katrine Clasen, som var uheldig i første halvleg med flere forsøg på stolperne, scorede til 13-12. Gæsterne kom igen foran, men Katrine Clasen og Anna Stensbøl gjorde det til 15-14 seks minutter inde i anden halvleg. Katrine Clasen med endnu to scoringer til henholdsvis 16-15 og 17-17 fik bragt balance i regnskabet. Med to scoringer trak gæsterne fra, inden Katarina Juul Hansen fik reduceret til 18-19. Otte minutter senere faldt den næste Rødovre scoring, da Anna Stensbøl med sit tredje mål fra stregen, fik reduceret til 19-22, hvor der resterede ti minutter af kampe.

Rødovre gik i stå angrebsmæssigt, spillede stereotypt og manglede skarpheden i afslutningerne. Skanderborg rykkede fra, og hjemmeholdet havde svært ved, at finde modtræk overfor gæsternes Katrine Larson og Trine Knudsen som skilte sig ud, og gjorde en forskel.

Rebekka Sejdenfaden reducerede til 20-25 og Katrine Clasen fik pyntet på det endelige resultat, med kampens sidste to scoringer til 21-27 og 22-27.

Uden problemer var Skanderborgs sejr dog ikke. Kampen var jævnbyrdig frem til midten af anden halvleg, hvor gæsterne trak fra. Der var flere gode RH præstationer, Simone Dillon spillede en stor første halvleg, men blev sat ud afspillet med en personlig markering i anden halvleg. Katrine Clasen markerede sig i anden halvleg, med hele seks scoringer og Anna Stensbøl var sikker fra stregen. Trine Hammer og Freja Hammer spillede begge en god kamp i målet, og der blev vist dejligt aggressivt forsvarsspil. Generelt blev der investeret meget, god intensitet og alle på holdet bød ind, men skidt når man har været godt med, men falmer mod kampens slutning.

Næste kamp.

Rødovre spiller igen, lørdag den 18. november kl. 15:30 ude mod Sønderjyske.