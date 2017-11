Praktikpladser til unge fra Rødovre Næste år vil virksomheder, der ikke hjælper unge med deres uddannelse blive mindre belønnet, end virksomheder der gør. Du kan allerede nu få en god omtale i Lokal Nyt, hvis du skaffer en praktikplads til en ung fra NEXT.

Næste år vil virksomheder, der ikke hjælper unge med deres uddannelse blive mindre belønnet, end virksomheder der gør. Du kan allerede nu få en god omtale i Lokal Nyt, hvis du skaffer en praktikplads til en ung fra NEXT.

Det Lokale Lærlingeløfte Vi skal blive bedre til at hjælpe vores egne. I Jylland er de bedre til at skabe praktikpladser for kommunens egne unge. Her på Vestegnen er der desværre alt for mange der aldrig får chancen for at bevise hvad de kan.

Af Mattias Tesfaye, medlem af Folketinget, Socialdemokratiet