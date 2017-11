Nu begynder Tivoli-byggeriet

Byggeriet går for alvor i gang i denne uge på Tivoli- grunden på Auroravej. Foto: Ian Nielsen

byggeri Byggeriet på Tivoli-grunden går ind i ny fase, men boligsalget lader fortsat vente på sig.

Af Christian Valsted

I denne uge begynder byggeriet på den store tivoli-grund ved Damhussøen på Auroravej. Ejendomsselskabet Proximus, der har købt grunden, oplyser til Lokal Nyt, at arbejdet med at grave ud til kældre og støbe fundamentet begynder i denne uge.

”Vi starter fra den ene ende og opfører alle boligerne i en etape,” fortæller administrerende direktør Jes. J. Petersen.

Byggeriet har ladet vente på sig af flere omgange, men nu er de sidste aftaler på plads.

”Det har været afgørende for os at lave aftaler med de rigtige entreprenører og det har forsinket byggeriet,” siger Jes. J. Petersen, der glæder sig over, at der nu for alvor kommer til at ske ting og sager på grunden, der tidligere husede det historiske Damhus Tivoli.

Ni salg og én reservation

På grunden skal der i alt opføres 45 rækkehuse og ejerlejligheder. Tilbage i maj måned kunne Lokal Nyt fortælle, at salget af de nye luksusboliger haltede en smule og her, godt et halvt år efter, er der ikke sket alverden. Ni boliger er solgt og én er reserveret. Salgstallene bekymrede ikke direktør Jes. J. Petersen i foråret og det gør de stadig ikke her i efteråret.

”Nej, det gør det faktisk ikke. Når først byggeriet går i gang, sker der noget med salget. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Køberne skal lige se, hvad der sker, så det er meget normalt. Jeg tror på, at vi får solgt alle boligerne og vi bygger dem uanset hvad,” siger han.

Boliger der ikke bliver solgt, vil alternativt blive lejet ud, men Jes J. Petersen forventes som sagt

ikke, at det bliver aktuelt.

Annonce

kommentarer