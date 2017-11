Masser af meninger og gratis fadøl

Hvis du ikke kan nå med over i Viften på mandag, kan du stille spørgsmål til politikerne via Rødovre Lokal Nyt på Facebook, hvor vi fra tid til anden vil sende live fra byens største valgarrangement. Foto: Arkiv

valgkamp i viften Hvad mener din kandidat om de største velfærdsområder? Kan politikerne svare på helt almindelige spørgsmål fra folk på gaden og kan de egentlig tegne en drøm? Dét finder du ud af på mandag til byens største valgaften i Viften.

Af André Bentsen

Mandag den 13. november klokken 18.30 kan du møde din lokalpolitiker bag baren i Viften, hvor der serveres gratis fadøl og sodavand, mens spidskandidaterne fra scenen vil tegne og fortælle alle deres drømme for Rødovre.

Det bliver muligt at stille spørgsmål fra salen og publikum får også lov til at deltage i en slags skjult generalprøve på selve valget, når vi beder dem om at stemme om forskellige anonyme forslag om deres hverdag, som politikerne allerede på forhånd har taget stilling til.

Det er journalisterne fra avisen her, der stiller de kedeligste og mest alvorlige spørgsmål, så vi sikre os, at politikerne ikke kan snakke udenom, men vi vil også give mikrofonen til borgere på gaden, så vi kan få svar på spørgsmål om alt fra erhverv til miljø, fra ældreområdet til børne- og skoleområdet.

Der er gratis indgang og vi smider jer ud igen to timer efter, at det første løfte er givet.

