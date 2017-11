VENTER SPÆNDT: Onsdag aften blev teaterstykket ”Med hovedet i himlen og fødderne på jorden” vist i Viften. Foto: Red

Teater Hvad sker der, når to veninder genforenes efter 12 års adskillelse? Dét kan hundredevis af teatergæster svare på efter en skøn aften i kulturhuset.

Af Af Sara Lemes

Veninderne havde arbejdet sammen før, men efter de blev begge mistede deres arbejde, hørte de ikke fra hinanden igen.

I teaterstykket i Viften mødes de igen og får snakket og reflekteret over deres liv, livets udfordringer, beslutninger og tilværelse. Stykket, med den visdomsfulde titel ‘Med hovedet i himlen og fødderne på jorden’, får du både rørt lattermusklerne og trænet de musikalske sanser.

Stykket opleves underholdende for alle, men henvender sig til aldersgruppen over 50 år. Det var dygtige skuespillere og en god pianist, der trods lydproblemer midt under forestillingen, hjalp skuespillerne med at tackle situationen meget professionelt.

Der var i hvert fald flere skænderier mellem de to veninder på scenen.

Men trods deres forskelligheder, ser man alligevel to stærke kvinder ,der stadig er tætte med hinanden, efter alt det de har været igennem.

De ved, hvordan de skal opmuntre hinanden trods deres uenigheder og sørgelige fortællinger.

På den måde repræsenterer de det stærke bånd man kan have til hinanden, i et venskab. De snakker om problemer i dagliglivet og lidt dybere problemer som mange mennesker kæmper med i deres liv, som eksempelvis alkoholisme og knuste hjerter.

Lige sådan kunne de mange andre veninder, der denne onsdag aften havde fundet sammen i teatermørket også finde sammen om problemer og drømme, som de ikke er alene om.

