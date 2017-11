Borgmester: ”Rockerne får ikke fred i Rødovre”

Borgmester vil lukke rockerklubhuset her på Egegårdsvej Foto: Brian Poulsen

Politi Borgmester Erik Nielsen (S) er klar i spyttet: "De får ikke fred i Rødovre, så de kan lige så godt finde et andet sted at slå sig ned med det samme,” siger han.

Af Christian Valsted

Borgmester Erik Nielsen (S) er parat til at lave et forbud mod at samles ved den bygning på Egegårdsvej, som politiet lukkede midlertidigt i fredags og hvor der søndag aften var forsøg på brandstiftelse. Bandidos har klubhus på adressen og klubhuset er foreløbig lukket i 14 dage.

Står det til borgmester Erik Nielsen skal klubhuset forblive lukket. Han var mandag den 6. november til møde hos Københavns Vestegns Politi, hvor den aktuelle situation og det videre forløb blev drøftet. Han vil have rockerklubhuset væk og er klar til at bruge alle de redskaber, som kommunen har, i kampen for at få dem væk.

”I samarbejde med politiet følger vi det helt tæt, for vi vil ikke have rockerborge i Rødovre. Vi har i forvejen forbudt klubaktiviteter på stedet, fordi vi fik efterretninger fra politiet om, at der var noget i gære. Hvis det ikke er nok, så nedlægger vi ganske enkelt et forbud mod at opholde sig på stedet. De får ikke fred i Rødovre, så de kan lige så godt finde et andet sted at slå sig ned med det samme,” oplyser borgmester Erik Nielsen i en pressemeddelelse

Bygningen må udelukkende bruges til erhvervsmæssige aktiviteter, og på det grundlag har kommunen allerede nedlagt et forbud mod klubaktiviteter. Rødovre Kommune fører sammen med politiet tilsyn med, at der ikke finder ulovlige aktiviteter sted i bygningen.

