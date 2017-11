Derfor skal du droppe din kur

Kvinder med Kant Slankekur. Et ord vi alle har hørt, og vi formentlig på en eller anden måde har en holdning til. For nogle er det et ord, der især bruges den første måned af et nyt år. For andre bruges det især lige inden sommerferien. Fælles for alle er vel, at en slankekur er forbundet med en ændring på hvad, og hvor meget man spiser.

Af Trine Schierning

Trine Schierning (født 3. august 1990) fra Rødovre arbejder som personlig træner, kostvejleder og brænder især for at hjælpe folk, der ønsker et varigt vægttab og livsstilsændring.

En kur er som oftest tidsafgrænset, og man afsætter en given periode til at opnå vægttabet. En periode, hvor man sætter alle sejl ind på projektet og spiser meget striks efter kuren, men hvad så bagefter? Hvad sker der, når perioden for kuren er overstået – hvad gør man så?

Man lader være med overhovedet at starte på kuren. Den sætning kommer måske som et chok for dig. Den ryster måske din tro på, at hvis man vil være sund og tabe sig, så skal man gå på slankekur. Det er ikke rigtigt. For at tabe sig skal man spise mindre, end man forbrænder, og det behøver man ikke en slankekur for.

I stedet for at gå i krig med en kur kan du med fordel gå i krig med at se på dine vaner. Hvad er det for nogle spisemæssige vaner, du har? Hvilken adfærd har du i forhold til kost og motion? Og hvilke vaner kan du med fordel ændre?

I stedet for at gå på kur og ændre på ALT, hvad du gør, kan du se på hvilke vaner, der ”koster dig mest”. Er det chokoladen om aftenen? Kagen på arbejdet? Nummer 2 portion aftensmad? Eller måske noget helt fjerde.

Når du bliver opmærksom på, HVAD du spiser, HVORNÅR du spiser det og HVORFOR du spiser det, så har du muligheden for at ændre det, og det vil med stor sandsynlighed resultere i et vægttab.

Mange overvægtige mennesker har nogle meget indgroede spisemønstre og vaner, som er uhensigtsmæssige, når de gerne vil tabe sig, og det giver rigtig god mening at bruge energi på at ændre dem fremfor at ændre på ALT og dermed på mange ting, som formentlig er unødvendige at ændre på.

Når du går på slankekur, bliver dit forhold til mad fyldt med forbud og restriktioner, og du bliver påduttet en masse ting, du må og skal spise, og en masse ting du ikke må spise. På nogle af de mest tossede slankekure må du endda ikke spise helt normale ting som frugt, kulhydrat eller ost. Det er grundlæggende en rigtig dårlig idé at oparbejde et forbudsfyldt forhold til mad. Ingen fødevarer i sig selv er hverken sunde eller usunde, og ALLE fødevarer (uden undtagelse) kan indgå i en sund og varieret kost.

Det giver derfor ganske enkelt ikke mening at følge en kur, som vi kender det fra gammeldags manér. Velmagtsdagene for suppekuren og hvad de ellers hedder er ovre – eller det burde de i hvert fald være.

Når du opsætter restriktioner og forbud for mad, opstår der en helt naturlig længsel efter præcis det, du har forbud imod. Hvor mange kender ikke det med, at når man ikke må spise kage, så kan man nærmest ikke tænke på andet? Eller hvis man kun må spise slik om fredagen, så er man også nødt til at gå fuldstændig amok om fredagen. For det skal jo udnyttes, at man endelig må. I det smalle vindue hvor slik og søde sager er tilladt, går man fuldstændig amok og indtager ekstreme mængder. Det fører dels til ondt i maven og for mange også til, at man begynder at slå sig selv lidt oven i hovedet fordi, at man nu igen ikke kunne styre sig selv.

Slankekure er altså i høj grad bygget på sort/hvid tænkning. Sund / usund. Forbudt / tilladt. Det skaber perioder med ekstrem sundhed (når du er på slankekuren) og oftest perioder med overspisning (når du ikke er på slankekuren). Du får derfor aldrig rigtig fred, og du er aldrig rigtig tilfreds eller har ro omkring dit forhold til mad og din sundhed – og alene dét bør være motivation for at droppe slankekuren.

Næste gang kan du læse mere om, hvorfor, du i højere grad bør rette dit fokus mod dine vaner.

