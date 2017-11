“Vi har muligheden – så hvorfor ikke hjælpe”

Rødovre Gymnasium har i flere år støttet op om organisationen Stairway, der hjælper filippinske gadebørn. På billedet samler Signe, Mathias og Lucas fra 2.U ind til det gode formål. Foto: Red.

indsamling De føler sig ikke forpligtede til at hjælpe, men gør det med glæde. Signe, Mathias og Lucas var i fredags på gaden for at samle penge ind til filippinske gadebørn.

Af Christian Valsted

Vi kan tage vejene derovre,” siger Lucas til sine to klassekammerater og peger i retningen af en villavej, der ligger tæt på butikscenteret i Rebæk Søpark.

Klokken har lige rundet middag, det er fredag og eleverne har undervisningsfri for at samle ind til organisationen ’Stairway’, der hjælper filippinske

gadebørn med at få en bedre tilværelse.

Mathias, Lucas og Signe kender historierne om velgørenhedspenge, der er endt i de forkerte lommer, men det forhindrer dem ikke i at tage raslebøssen i hånden.

”Vi er blevet godt oplyst om projektet og vi ved, hvad vi samler ind til og hvordan pengene bliver brugt. Der er mange, der ikke har hørt om Stairway og derfor bliver skeptiske. Det kunne også godt lyde som et sodavandsdiskotek,

men de fleste støtter op, når vi forklarer, hvad Stairway er,” siger Mathias med et smil.

Et privilegie

De tre klassekammerater ved, at skolens indsamling hjælper børn, der ikke har de samme muligheder som os selv og det sætter tanker i gang.

”Selvom vi har mange afleveringer og gerne vil til fester, skal vi huske at tænke på, hvor meget vi egentlig har. Vi har mange afleveringer, fordi vi går i skole og har muligheden for at få en uddannelse. Den mulighed er der mange, der ikke har og aldrig vil få. Det er tankevækkende,” siger Mathias, inden Lucas supplerer:

”Det er et privilegie at få lov til at lave afleveringer og skolen skal vi ikke tage for givet,” siger han, inden de tre klassekammerater stopper op ved en villa, hvor der holder en bil i indkørslen.

Der er kommet en del mønter i raslebøssen og eleverne bliver ved et par timer endnu.

”Vi har fælles mål om at hjælpe børn og så må vi se, hvor mange penge det bliver til,” siger Signe. Hun er glad for, at skolen giver eleverne muligheden for at hjælpe i skoletiden. Det er Lucas og Mathias også.

”Vi er en samfundsfagklasse, hvor mange går op i Verdens ve og vel. Hvorfor skulle vi ikke hjælpe, når vi har muligheden. Vi føler os ikke forpligtet, men har tid og overskud til det, så derfor hjælper vi selvfølgelig,” siger Lucas, inden eleverne fortsætter deres tur.

