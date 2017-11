Betjent trak pistol på Tårnvej

En betjent trak sin pistol, da fire personer med banderelationer blev standset på Tårnvej efter en kort biljagt. Foto: Mathias Øgendal

Af Christian Valsted

Politiet var massivt til stede i Rødovre søndag aften. Først i forbindelse med et brandforsøg mod Bandidos klubhus på Egegårdsvej og kort tid efter på Tårnvej ved Lucernevej, hvor en sort firehjulstrækker blev standset efter en kort biljagt.

Bilen blev bragt til standsning under stor dramatik og en betjent trak sin pistol, inden de fire personer blev hevet ud af bilen, lagt i håndjern og blev iført hvide kedeldragter. Det er uvist hvorfor politiet valgte at standse bilen søndag aften, men overfor Lokal Nyt bekræfter politiet at de i første omgang mistænkte de fire personer for at være indblandet i brandforsøget på Egegårdsvej, men der var ingen sammenhæng mellem de to episoder.

Tre af de fire personer blev derfor senere løsladt igen. Den sidste person blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør mandag formiddag, da han i forvejen var efterlyst af politiet.

”Han er efterlyst i forbindelse med de mange skud, vi har set det seneste stykke tid i forbindelse med bandekonflikten. Men der er ikke nogle sigtelse overfor ham, udtalte vagtchef Brian Holm søndag aften til Ekstra Bladet.

