Forsøg på brandstiftelse mod rockerklubhus

Politi Søndag aften forsøgte fire mænd at sætte ild til et hus på Egegårdsvej, hvor rockergruppen Bandidos har klubhus. Politiet efterlyser vidner arbejder ud fra den teori, at episoden er relateret til den varesende konflikt mellem Bandidos og Satudarah.

Der har været heftig aktivitet på Egegårdsvej 56, hvor rockergruppen Bandidos har klubhus. Fredag klokken 12 lukkede Københavns Vestegns Politi klubhuset på Egegårdsvej i en koordineret aktion med i alt 11 rockerklubhuse på Sjælland og Lolland-Falster og søndag aften blev klubhuset forsøgt brændt ned.

Lukningen af klubben i Rødovre betyder, at der frem til den 17. november er forbud mod at opholde sig på grunden. Overtrædelse udløser som minimum 60 dages fængsel, oplyser politiet.

Politiets aktion sker i forbindelse med den verserende konflikt mellem Satudarah MC og Bandidos MC og flere af deres støttegrupper. Politiet vurderer at klubhuset på Egegårdsvej udgør et grundlag for yderligere angreb i konflikten og derfor er den nu lukket ned.

Og meget tyder på, at politiet havde helt ret i den vurdering. Søndag aften ved 20-tiden modtog politiet nemlig en anmeldelse om, at fire mænd havde forsøgt at sætte ild til klubhuset på Egegårdsvej.

”Vi arbejder ud fra den teori, at forsøget på brandstiftelsen hænger sammen med konflikten,” siger politikommissær Søren Puggaard.

Politiet efterforsker sagen som forsøg på brandstiftelse og søger i den forbindelse vidner, som har set eller hørt noget mistænkeligt omkring adressen søndag aften.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

