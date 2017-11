Fortsat uden sejr

Tre mål af Emilie Tautoft var ikke nok til sejr Foto: BP

Håndbold RHs håndbolddamer var blot tre minutter fra sæsonens første sejr, men måtte forlade Bjerringbro med et 21-20 nederlag.

Af Flemming Haag

RHs håndbolddamer tog hjem fra Bjerringbro, med et knebent et måls nederlag, efter en godkendt første halvleg, hvor RH kom bagud for første gang kort før pausen. Efter de tres minutter, måtte RH konstaterer et ærgerligt et måls nederlag, da Bjerringbro fik kæmpet sig tilbage, med to afgørende scoringer i slutminutterne.

Efter de første femten minutter var RH foran 4-5 på to mål af Line Kejser samt en enkelt scoring af Simone Dillon, Rebekka Sejdenfaden og Emilie Tautoft. Rebekka Sejdenfaden til 5-6 Anne Birgitte Spørring til 6-7 og 7-8 ved Simone Dillon, hvor der resterer ti minutter af første halvleg.

Emilie Tautoft bringer RH foran 8-9, hjemmeholdet kommer på 9-9 og RH tager en Team Time Out. Bjerringbro kommer på 10-9, RH får tilkendt et straffekast syv sekunder før pausen, men brænder, og må gå til pause, bagud med et enkelt mål.

Hjemmeholdet kommer godt fra start i anden halvleg, og kommer foran 11-9, Line Kejser med sin tredje scoring til 11-10 og Simone Dillon reducerer til 12-11, Anna Stensbøl til 13-12 og Cecilie Lang får udlignet til 13-13 ti minutter inde i anden halvleg.

Jævnbyrdigheden fortsætter, Katarina Juul Hansen med to scoringer udligner til henholdsvis 14-14 og 15-15. Rebekka Sejdenfaden bringer Rødovre foran 15-16 hvorefter Bjerringbro tager en Team Time Out og kommer umiddelbart efter foran 18-16. På mål af Amalie Rasmussen og Cecilie Lang får RH udlignet til 18-18, med otte minutter tilbage af kampen.

Emilie Tautoft får udlignet til 19-19 og på straffekast bringer Simone Dillon Rødovre på sejerskurs med sin fjerde scoring til 19-20 i tiden 56:28. Det blev imidlertid Rødovres sidste scoring, og det lykkedes hjemmeholdet at køre sejren hjem med 21-20 og dermed måtte Rødovre notere sig et nederlag, i et jævnbyrdigt opgør. Der blev ingen point til RHs damer, og indtager fortsat 14. pladsen i rækken, med 1 point efter otte kampe.

Næste kamp.

Rødovre spiller igen søndag den 12. november kl. 15, hvor Skanderborg Håndbold kommer på besøg i Rødovre Stadionhal.

