Målsætningen blev indfriet

Avarta er klar til oprykningsspillet til foråret. Foto: Ian Nielsen

fodbold Avarta sikrede sig en plads i oprykningskampen, da det blev 1-1 i Greve. Benny Gall giver sit bud på, hvad der venter til foråret.

Af Mike Hjulmannd

Avarta havde som godt som sikret sig en plads til oprykningsspillet. Det skulle gå helt galt, hvis det faktum skulle ændres.

Thomas Overgaard Christiansen har, i den anden halvdel af sæsonen, fået sat mange mål ind på kontoen. Igen, i årets sidste kamp, blev det til endnu en scoring, som sendte ham forbi Christian Offenberg i topscorer-regnskabet.

”TC” kom på tavlen med små ti minutter til pausen, Thiago Borges smækkede en bold ind i feltet og det omsatte topscoreren til mål.

Nu så det ud til, at Avarta var sikre på pladsen i top 4, der samtidig ville indfrie målsætningen for de grønne. Det næste der betød noget for Avarta var, om det blev Kolding eller HIK, der skulle med videre til oprykningsspillet og dermed om Avarta skulle have syv eller otte point med til foråret.

Ved pausetid var det Kolding, der stod til at få pladsen, da de førte 1-0 og HIK var på 0-0 i deres kamp. Det betød otte point til Avarta.

Annonce

Hjemmeholdet kom tilbage

Anden halvleg begyndte og det mest interessante for fansene fra ’De Grønne’ var kampene med Kolding og HIK, om Avarta skulle have syv eller otte point med over i kampen om oprykning, hvor alle point kan visse sig at være meget vigtige.

Hen imod slutningen af 2. halvleg fik Greve sat udligningen i kassen, som skubbede Avarta ned på rækkens andenplads dog med samme antal point som topholdet Marienlyst.

Der blev ikke scoret mere i kampen i Greve og gæsterne fra Avarta kunne tage et point med hjem.

Avartas cheftræner Benny Gall kigger frem mod oprykningsspillet, der venter efter vinter pausen.

”Sidste år, da vi var med, var det, hvor vi havde mere marginalerne med os, men i denne række har det været modsat. Vi starter ti point efter førerholdet Hvidovre, så vi skal have vendt marginalerne til vores fordel igen, men vi glæder os,” slutter Gall.

Kolding snød HIK

Kolding vandt 2-0 hjemme over Marienlyst, alt imens HIK spillede 0-0 hjemme mod Middelfart. Det giver derfor denne stilling når den nye række spilles til foråret.

kommentarer