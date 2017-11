Matthias Asperup på Ishockeylandsholdet

Matthias Asperup landsholds aktuel Foto: BP

Ishockey Mathias Asperup er eneste Rødovre spiller, som skal med landsholdet til firenationsturnering i Østrig.

Af Flemming Haag

Om kampen i Herlev siger Matthias Asperup. ”Det var en hård kamp, de gik tæt på os, så vi havde svært ved at få etableret vores spil.

Det var dejligt, at vi fik scoret to mål i anden periode, og fik lidt ro på spillet. Vi er naturligvis lidt mærket af tre kampe på fire dage, men det er dejligt, vi spiller ishockey for at spille kampe, så det er OK”.

Matthias Asperup er den eneste Rødovrespiller, som skal med landsholdet til Østrig og spille firenationersturnering, med deltagelse af Norge, Sydkorea og værtsnationen Østrig.

Annonce

Det bliver dejligt, det glæder jeg mig til, det er altid spændende at spille på landsholdet, siger Matthias Asperup, der ikke tænker så meget på Final Four. Det er tæt og der er flere hold der har chancen for at komme med, men det taler vi ikke så meget om.

kommentarer