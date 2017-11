Metro til CO2 neutrale Rødovre

MERE METRO:Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget drømmer om mere affaldssortering og metrostationer, blandt andet her på hjørnet af Tårnvej og Rødovre Parkvej. Foto: BP

Affald og miljø Står det til byens største parti, kommer du til at sortere endnu mere affald, end du allerede gør i dag. Til gengæld kan du også se frem til bedre cykelstier og en metrostation.

Af André Bentsen

Rødovre skal sigte imod at være en CO2 neutral klimakommune om få år, og så skal der indarbejdes flere smarte løsninger i trafikreguleringen.

Sådan lyder startet af det største partis udsigter for klimaet, der på flere områder vil påvirke borgerne helt ude i deres eget hjem.

“Vi sikre boliger tæt på kollektiv trafik og udbygge sorteringen af affald ved kilden,” siger Michel Berg, der er næstformand i Teknik- og Miljøområdet.

Han er sikker på, at de mange teknologiske landevindinger nok skal sende Rødovre sikkert i land i forhold til målsætningen om at blive en klimakommune.

“Den voldsomme udvikling fortsætter, og derfor skal vi hele tiden tænke vores løsninger mange år frem i tiden. Hvordan skal vi tænke parkeringspladser, sikre drikkevand og skybrudssikring af kloaknet. Det er vigtigt, at vi holder for øje, at der kommer bedre og billigere løsninger om 10 år, som der måske skal gøres plads til, eller som måske kræver mindre plads,” siger Michel Berg.

Annonce

Kommunen skal gå forrest

Han mener bestemt, at Rødovre Kommune som arbejdsplads skal gå forrest og nedbringe vandspild og varmeforbrug.

“Der er to kerneområder; der er kommunen som drift, hvor vi går på eldrevne renovationsbiler og på LED-lys, og så energiforbrug og varmeforbrug.Det skal vi både bringe ned og ombringe til mere CO2-neutrale kilder,” fastslår politikeren, der er overbevist om, at vi også får en metrostation til Rødovre.

“Ligesom alle andre store visioner, skal man blive ved med at snakke om metroen, hvis det er noget der gavner byen. Det er den rigtige vej for Rødovre. Vi har afsat penge til at fastholde vidensgrundlaget for en løftestang, der dokumenterer, at det er en rentabel forretning. Vi mangler bare en finansieringmodel, hvor vi får brug for både staten og regionen, og måske private virksomheder,” understerger Michel Berg, der ikke synes, man skal begrænse drømmene til én station ved Rødovre Centrum.

“Centeret har selv tegnet det ind på hjørnet af parkeringspladsen, men jeg synes også vi skal have en i IrmaByen, fordi man ikke kan dreje så skarpt alligevel, og så på Rødovre Station,” slutter han.

Igennem den sidste valgperiode har Rødovre flyttet sig markant på miljøområdet, med implementering af affaldssortering, EL-biler, energi renoveringer og udbygning af fjernvarmenettet og meget mere. Alt sammen initiativer der har været med til at Rødovre, har sat en dagsorden på miljøområdet.

Det er nu tid til nye visioner.

kommentarer