Forrygende afslutning gav RMB sejr

Ishockey I en underholdende og tempofyldt ishockeykamp vandt Rødovre Mighty Bulls 5-2 over Esbjerg Energy, med tre scoringer på to minutter i slutningen af tredje periode.

Af Flemming Haag

Esbjerg Energy har haft svært ved at få skøjterne til at glide i denne sæson. De danske mestre ligger på en aktuel 9. plads med 21 point for 15 kampe inden torsdagens opgør, mod Mighty Bulls i Rødovre Skøjte Arena.

Begge hold lagde ud i højt tempo, spillet vekslede og der blev afsluttet flittigt. Efter tre minutters spil fik Esbjergs Henrik Mærsk Clausen to minutter for hooking.

Connor Hardowa og Kevin Montgomery havde gode slagskuds forsøg, men kunne ikke passere Nicolaj Henriksen i gæsternes mål.

Rødovre kom foran efter syv minutters spil, da Rasmus Astrup med en præcis pasning fandt Andres Schultz inde foran gæsternes mål og han gjorde det til 1-0.

Esbjerg fik endnu en to minutters udvisning og RMB fik en god mulighed for at komme yderligere foran. Men det lykkedes ikke at få styr på powerplay spillet og bedre blev det ikke, da Jannik Karvinen fik to minutter for tripping, efter et minuts spil i overtal.

Esbjerg fik ikke udbytte af deres overtalssituation mod hjemmeholdets solide boksplay. Tyrene kunne derfor gå til pause med en 1-0 føring, efter en lige og tempofyldt første periode.

Anden periode åbnede med høj intensitet og tempo. Esbjerg var tæt på fra starten af anden periode, i to tilfælde, men Rødovres keeper Emil Jidskog greb sikkert ind.

Efter tre minutter fik Rødovres Philip Schultz en Game Misconduct for checking from behind og Esbjerg var i overtal i fem minutter.

Endnu engang demonstrerede tyrene et stærkt boksplay og holdt vestjyderne fra scoring. Der gik kun et minut efter at hjemmeholdet igen blev fuldtalligt, da Esbjergs Christian Wejse udlignede til 1-1, da han tog chancen fra offensiv blue line, hvor pucken blev rettet af og snød Emil Jidskog i Rødovremålet.

Minuttet efter udligningen fik Esbjergs Sune Hjulmand to minutter for hooking. I det efterfølgende powerplay bragte Nicklas Carlsen hjemmeholdet foran 2-1, da han kanonerede Matthias Asperups pasning i mål.

Andreas Grundtvig fra Esbjerg fik to minutter kort efter Nicklas Carlsens scoring, men det lykkedes ikke hjemmeholdet at komme til scoringsmuligheder.

En jævnbyrdig anden periode med farlige situationer foran de to mål, samt tempo og intensitet i nærkampene.

Tredje periode, fortsatte med spil i højt tempo. Tre minutter inde i perioden blev RMB tilkendt to minutter i straffeboksen. I den afventende udvisning, erstattede Esbjerg sin målmand med en markspiller og i spil fem mod 6 fik Esbjerg udlignet til 2-2 ved Justin Crandll.

Minuttet efter udligningen måtte Rasmus Astrup to minutter i boksen for diving (lade sig falde for at trække en udvisning, red.), men tyrene holdt Esbjerg fra scoring. Midt i perioden fik hjemmeholdet en mulighed i overtal, men uden resultat.

Esbjerg var netop blevet fuldtallige, da Mads Eller, tæt under mål, gjorde det til 3-2. Herefter satte hjemmeholdet tryk mod gæsternes mål, Anders Schultz havde et forsøg på stolpen, men på det følgende angreb var Anders Schultz igen på spil, da han sikkert sendte Matthias Asperups pasning i nettet. Der skulle blot gå et halvt minut, så blev det 5-2 ved Patrick Flügge, da han omsatte Nicklas Carlsens pasning til en scoring.

En fantastisk afslutning af hjemmeholdet i en intensiv, tempofyldt og underholdende ishockeykamp, mellem to jævnbyrdige mandskaber.

Med sejren over Esbjerg Energy deler Rødovre Mighty Bulls tredjepladsen med Aalborg, hvor begge hold har 30 point.

Rødovre spiller igen i morgen fredag ude mod Herlev Eagles kl. 19:30

