Kioskejer: ”Ombygningen var dødsstødet”

kioskdød Kiosken på Damhustorvet er en saga blot. ”Jeg har tidligere haft udfordringer i branchen, som jeg har overlevet, men den her ombygning var dødsstødet,” siger ejer Cem Akoglu.

Af Christian Valsted

Det er ikke længere muligt at tippe en 13’er eller købe fredagsslik på Damhustorvet. ’Torvekiosken’ på hjørnet af Damhustorvet og Hvidovrevej har drejet nøglen om.

Ejer Cem Akoglu havde egentlig helst været fri for at udtale sig til Lokal Nyt om lukningen af ’Torvekiosken’ og tirsdag var det derfor indehaver af ’Damhustorvets Bageri’ Thorleif Kristensen, der, som talsmand for torvets forretninger, udtalte sig til lokalavisen. Han fortalte på vegne af Cem Akoglu, at kiosk-lukningen var en direkte konsekvens af faldende omsætning på grund af renoveringen af Damhustorvet.

Det fik flere brugere på avisens Facebookside til at stille spørgsmålstegn ved avisens troværdighed i sagen, da Thorleif Kristensen i forvejen har varslet et søgsmål mod Rødovre Kommune som følge af faldende omsætning i forbindelse med selvsamme ombygning af torvet.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), ville have avisen til trække artiklen tilbage og han stillede sig særdeles tvivlende overfor, om Thorleif Kristensen nu også fortalte sandheden.

“’Talsmanden’ kæmper for at få kommunen til at give ham penge. I det lys er det jo ikke mærkeligt, at han påstår, at det er pga. ombygningen, at kiosken lukker,” skrev han i en kommentar til artiklen, der stadig kan findes på rnn.dk.

Borgmester Erik Nielsen (S) deltog også i debatten og borgmesteren mente både at vide at kiosken stort set ingen omsætning havde før ombygningen, at bagermesteren har fabrikeret indhold til avisen og at ombygningen af Damhustorvet ikke var årsag til lukningen.

I går lykkedes det at få fat i den tidligere kioskejer Cem Akoglu. Han bekræfter, at lukningen udelukkende skyldes det voldsomme fald i omsætningen, som renoveringen af Damhustorvet har ført med sig.

Samtidig kan vi på det kraftigste afvise, at Thorleif Kristensen, og andre for den sags skyld, nogensinde har ’fabrikeret’ redaktionelt indhold til Lokal Nyt.

30 år i familiens eje

Lokal Nyt havde ikke held med at få kontakt til Cem Akoglu inden første artikel om lukningen af kiosken, men det var ikke fordi, han havde gemt sig. Faktisk fandt vi ham få meter fra kiosken på Damhustorvet i ’Royal Bagel’, som han også ejer.

Her indvilligede han i at fortælle, hvorfor han for to uger siden lukkede ’Torvekiosken’, der ellers har været i familiens eje i 30 år.

”Jeg har mistet over 60 procent af min omsætning og stort set alle mine morgenkunder. Til sidst var min omsætning så lav, at jeg ikke kunne betale mine ansatte. Jeg har tidligere haft udfordringer i branchen, som jeg overlevet, men den her ombygning var dødsstødet,” siger han og fortsætter:

”Jeg har ligget her i godt 30 år og jeg ved præcis, hvad jeg plejer at omsætte for, men fra den ene dag til den anden gik det sådan her,” fortæller Cem, imens han peger sin arm lodret ned.

”Faldet kom ikke i etaper, men fra den dag arbejdet på torvet gik i gang,” siger den nu tidligere kioskejer, der er meget berørt over lukningen af kiosken, som familien har ejet de sidste 30 år.

”Jeg har været i kiosken siden jeg var otte år gammel, så det gør ondt at se den lukke, men jeg havde ikke andre muligheder. Jeg set det som et stort nederlag ikke at kunne drive den videre og jeg tror ikke, mine kunder kommer tilbage igen, når torvet står færdigt. De har fundet andre steder at handle,” siger Cem Akoglu, der til gengæld ikke har planer om at opsige lejemålet.

”Nej, det kan jeg ikke. Der er alt for mange gode minder i de lokaler, til at jeg kan skille mig af med forretningen. Jeg har derfor tænkt i nye baner og satser på et spisested, hvor der er større avance og måske lidt lavere krav til omsætning. Kiosken bliver til en wok-bar,” siger han.

Havde din kiosk været åben i dag, hvis det ikke have været for ombygningen?

”Ja, det kan du tro,” siger Cem skråsikkert.

