Rift om badevandet

I kælderen under 'Det gamle hundebad' har Denis Martin brygget en ny øl. Den tørre og friske Pale Ale har fået navnet 'Badevandet'. "Det er jo et gammel hundebad, så navnet skulle gerne passe," fortæller indehaveren af ølbaren. Foto: Red.

ny øl i byen Ølbaren ’Det gamle hundebad’ har fået egenproduceret fadøl i hanerne og der var rift om de gyldne dråber, da de første 20 liter blev skænket.

Af Christian Valsted

Den er iskold, en anelse grumset og hældt næsten op til kanten. 30 minutter før Verdenspremieren på den hjemmebryggede fadøl ’Badevandet’ er Lokal Nyt inviteret ind til presse- smagning på ’Det gamle hundebad’.

Til tonerne af jazz skænker indehaver Denis Martin den første fadøl og placerer den på bardisken ved siden af undertegnedes blok og kamera. Som journalist på Rødovre Lokal Nyt må jeg ikke drikke alkohol i arbejdstiden, men der er heldigvis undtagelser. Og denne er bestemt en af dem.

Mens Denis Martin med en klud fjerner et par linjer på den store sorte tavle bag baren, for at gøre plads til den nye øl i klassen, tager jeg premiereøllen op til næsen for at orientere mig gastronomisk. Sekundet efter sætter jeg læberne til glasset, lukker øjnene og tager den første slurk. Den tørre, friske og tørhumlet Pale Ale smager fantastisk. En liflig krabat på 6,3 procent, der godt kunne gå hen og blive en publikumsfavorit.

De rosende ord falder i god jord hos Denis Martin, der kvitterer med et smil.

”Jeg kan godt lide tør øl og den her har en tør- og bitterhed, der gør den let at drikke og man kan nemt drikke et par stykker,” siger Denis Martin, der er ved at gøre klar til åbningen af baren denne fredag eftermiddag i oktober.

Denis Martin er bryggeriingeniør med en master i gæringsprocesser. Ølbrygning er derfor ikke et fremmedsprog for ejeren af ølbaren. Den nye fadøl har han brygget i kælderen i en proces, der har taget seks timer.

”Nu må vi se, hvordan kunderne tager imod den nye øl. Næste gang kan jeg godt finde på at brygge en anden øl. Måske en IPA, det kan alle lide for tiden,” siger Denis Martin og smiler.

Fantastisk med lokal øl

Klokken har rundet 16 og i baren har jeg fået selskab af Ole Mortensen. Han er kommet fra Vanløse og har set frem til premieren til den lokale Rødovre fadøl.

”Det er ret fantastisk, at der kan brygges så god øl i Rødovre. Det er en god øl og den har en bitterhed, jeg godt kan lide,” siger Ole efter at have taget den første tår.

”Jeg håber, jeg når at

købe en mere, før den bliver udsolgt,” siger Ole Mortensen, inden jeg lader Ole nyder resten af øllen i fred.

