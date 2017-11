Ny byplakat til væggen

Grafiker Line juhl Kronows bud på lokal plakatkunst. Foto: Presse

plakatkunst En af Rødovres mest kendte vartegn er kommet på plakat.

Af Christian Valsted og Andreas Bendtsen (praktikant)

Nu kan du også få Vandtårnet op at hænge i dagligstuen. Grafisk designer Line Juhl Kronow har skabt en plakat af byens gamle vartegn og til Rødovre som by. Der har været flere, der efterlyste plakaten med Vandtårnet her i Rødovre, så kaster jeg mig ud i idéen,” fortæller Line Juhl Kronow, der bor i Rødovre, men er opvokset i Rønne på Bornholm.

“Jeg har taget forskellige billeder af Vandtårnet og herefter tegnet det grafisk,” siger Line.

Hendes plakateventyr startede i 2016 med KøbenHolmer plakaten, som var den første i rækken af vores hjemstavns plakater. Line Juhl Kronow er indehaver af nova-natura.dk, hvor plakaten kan købes. Den findes i to forskellige udgaver og fås i fem forskellige størrelser.

kommentarer