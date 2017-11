En kabaret om livet og hverdagen

Tag med på en positiv og musikalsk rejse med Susanne Breuning og Anne Karin Broberg om hverdagen. Foto: Britta Fogsgaard

teater Rødovre Teaterforening skruer op for hjertevarmen, når der onsdag i næste uge vises teater om livet, som det leves efter man har rundet de halvtreds år.

Af Christian Valsted

Kabaret-forestillingen ’Med hovedet i himlen og fødderne på jorden’ spiller Anne Karin Broberg og Susanne Breuning to veninder, der mødes hos den ene på landet. Snakken begynder – som altid – om ganske almindelige ting og når sluserne er åbne, hos de to voksne kvinder i deres bedste alder, er det ikke småting, der vælter ud.

Kabareten er instrueret af Louise Schouw og beskrives som en nutids-kabaret om livet lige nu, hvor publikum kan genkende sig selv og går derfra med en følelse af, at vi alle har et ansvar for lykken.

Forestillingen kan ses i Viften onsdag den 8. november klokken 19.30.

kommentarer