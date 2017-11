Vi spurter valget i møde

I oktober var godt 40 løbere samlet, da vi i samarbejde med kirkerne markerede 500 året for reformationen ved at løbe rundt til byens kirker og spise lagkage. Det såkaldte 'Luther Lagkageløb'. På fredag løber vi forbi Rødovre Kirke, men vi springer kagen over. F Foto: Ian Nielsen

Rødovre lokal løb Rødovre Lokal Løb har en klar politik, når vi den første fredag i måneden løber rundt i Rødovre; Tempoet er så hurtigt som den næstlangsommeste kan klare. På fredag er det andres politik, der er i fokus. Løbeturen står nemlig i kommunalvalgets tegn.

Af Christian Valsted

Fakta Alle kan være med i Rødovre Lokal Løb. Tempoet er så hurtigt som den næstlangsommeste kan klare.

Vi løber på fredag klokken 16.30 på Rødovrevej 78 ved ølbaren 'Det gamle Hundebad' 79.

'Rødovre Lokal Løb' er en social løbeklub og derfor afsluttes løbeturen altid med en øl på ølbaren.